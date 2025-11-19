ChatGPT tê liệt, Internet náo loạn: Cloudflare giải trình gì về sự cố?

Khoảng 19h30 ngày 18/11 (giờ Việt Nam), nhiều người dùng trên toàn cầu cho biết hàng loạt trang web lớn, trong đó có mạng xã hội X và dịch vụ ChatGPT, đồng loạt không thể truy cập.

Theo chuyên trang công nghệ Tom's Guide, nguyên nhân xuất phát từ sự cố máy chủ của Cloudflare - công ty cung cấp dịch vụ mạng và hạ tầng Internet cho nhiều nền tảng. Dữ liệu từ Downdetector cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn của X và OpenAI trùng thời điểm Cloudflare gặp sự cố.

Ngay sau đó, Cloudflare xác nhận họ đang đối mặt với một trục trặc nghiêm trọng liên quan đến máy chủ, gây ra tình trạng gián đoạn diện rộng trên nhiều trang web và dịch vụ Internet phổ biến.

Dịch vụ cung cấp hạ tầng internet Cloudflare bất ngờ ngừng hoạt động (Ảnh: Tom's Guide).

Giáo sư Alan Woodward, Trung tâm An ninh mạng Đại học Surrey, mô tả Cloudflare là "công ty lớn nhất mà bạn chưa từng nghe đến" bởi vai trò quan trọng nhưng thầm lặng của họ. Cloudflare cung cấp các lớp bảo vệ cho website và ứng dụng, thực hiện nhiệm vụ giám sát lưu lượng truy cập nhằm ngăn chặn tấn công mạng, đồng thời kiểm tra và xác minh người dùng là con người.

Sự cố lần này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Amazon Web Services (AWS) gặp trục trặc diện rộng khiến hàng nghìn trang web bị tê liệt. Ông Woodward cho rằng việc hạ tầng Internet toàn cầu phụ thuộc vào chỉ một vài nhà cung cấp lớn khiến bất kỳ sự cố nào cũng gây tác động lan rộng và dễ thấy hơn.

Cloudflare cho biết đã xác định được nguyên nhân và đang triển khai bản vá. Một số dịch vụ đã dần được khôi phục và công ty tiếp tục làm việc để đưa toàn bộ hệ thống trở lại hoạt động bình thường.