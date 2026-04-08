Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973, quê tại Hưng Yên; được giới thiệu có trình độ Tiến sĩ Hóa học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ông Lê Mạnh Hùng là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ, có hơn 20 năm gắn bó với ngành dầu khí, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm quản trị.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý từ dự án đầu tư đến sản xuất kinh doanh, làm việc tại ban quản lý dự án, công ty liên doanh, công ty cổ phần, Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam - Petrovietnam) và quản lý Nhà nước tại Văn phòng Chính phủ.

Từ năm 2000, ông Lê Mạnh Hùng làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

Năm 2006, ông được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí. Năm 2007, ông Lê Mạnh Hùng quay trở lại Petrovietnam làm Phó Trưởng ban chế biến dầu khí.

Ông Lê Mạnh Hùng - Bộ trưởng Công Thương (Ảnh: Moit).

Năm 2009, ông Lê Mạnh Hùng được bầu làm Phó tổng giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng Ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau. Tháng 3/2011, ông Hùng được bầu làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón dầu khí Cà Mau nay là Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ năm 2013 đến 2019, ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc tập đoàn. Từ ngày 26/6/2019 đến tháng 12/2023, ông giữ chức Tổng giám đốc Petrovietnam. Từ tháng 1/2024 đến cuối tháng 12, ông Hùng giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn. Sau đó, ông được Thủ tướng giao giữ chức Quyền Bộ trưởng Công Thương từ cuối năm 2025.

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các lĩnh vực như năng lượng, dầu khí, điện, than, sản xuất công nghiệp, thương mại trong nước và quốc tế, logistics, thương mại điện tử, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

Bộ có nhiệm vụ xây dựng chính sách, trình Chính phủ các dự án luật, chiến lược, quy hoạch; quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, giá điện, năng lượng; đồng thời kiểm tra, giám sát, đảm bảo thị trường vận hành ổn định theo quy định pháp luật.