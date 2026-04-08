Chân dung Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ được Quốc hội thông qua sáng 8/4, tại kỳ họp thứ nhất.

Ông Phạm Đức Ấn được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thay bà Nguyễn Thị Hồng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê ở Nghệ An. Ông được giới thiệu có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh; cử nhân Luật kinh tế, cử nhân tài chính - ngân hàng.

Ông Phạm Đức Ấn có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Hưng Yên; Phó tổng giám đốc BIDV; Tổng giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước.

Từ tháng 5/2020, ông Phạm Đức Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh vào tháng 12/2024.

Đến tháng 9/2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, đồng thời là Ngân hàng Trung ương, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối; phát hành tiền; là ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

Các Phó thống đốc ngân hàng hiện nay gồm ông Đoàn Thái Sơn, ông Phạm Tiến Dũng, ông Phạm Thanh Hà, ông Phạm Quang Dũng và ông Nguyễn Ngọc Cảnh.