Cha con chủ tịch bị bắt, Hóa chất Đức Giang không còn là công ty tỷ USD

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) và các đơn vị liên quan.

Hóa chất Đức Giang không còn là doanh nghiệp tỷ USD

Trước thông tin trên, mã DGC của công ty trên sàn chứng khoán đã giảm hết biên độ, thị giá còn 68.800 đồng/cổ phiếu.

Những phiên sau ngày 17/3, mã DGC vẫn bị bán tháo mạnh. Hiện, thị giá cổ phiếu này đã rơi xuống dưới 60.000 đồng/cp, thấp nhất trong gần 3 năm kể từ tháng 7/2023. Vốn hóa thị trường cũng theo đó “bốc hơi” 8.000 tỷ đồng, còn chưa đến 23.000 tỷ đồng. Hóa chất Đức Giang không còn nằm trong nhóm doanh nghiệp tỷ USD.

Theo công bố của cơ quan điều ra, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), cùng ông Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT và một số cá nhân khác tại tập đoàn... đã bị khởi tố. Nhiều cá nhân bị áp dụng biện pháp bắt tạm giam.

Từ cuối năm 2025, cổ phiếu DGC đã bất ngờ có nhiều phiên giảm sàn liên tiếp, gây bất ngờ cho giới đầu tư. Trước đó, mã này được nhiều quỹ đầu tư săn đón với giao dịch ổn định, doanh nghiệp có tình hình kinh doanh tăng trưởng tốt, dư tiền mặt cao và tỷ lệ cổ tức đều đặn hàng năm.

Ngay sau phiên giảm sàn đầu tiên, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) đã thông báo loại DGC khỏi danh sách cấp margin.

Các công ty chứng khoán cảnh báo loạt rủi ro về hoạt động

Trước khi biến cố xảy ra, Hóa chất Đức Giang đang là đơn vị xuất khẩu phốt pho vàng đứng đầu khu vực với doanh thu chục nghìn tỷ và lợi nhuận hàng nghìn tỷ mỗi năm.

Năm 2025, công ty này ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.189 tỷ đồng.

Những năm qua, hệ sinh thái của Hóa chất Đức Giang cũng đã được mở rộng đáng kể, trong đó lớn nhất phải kể đến tổ hợp của công ty con Đức Giang Lào Cai - nơi sản xuất đa dạng P4, axit photphoric, phân bón và phụ gia thức ăn chăn nuôi....

Trong lĩnh vực khai khoáng, tập đoàn này sở hữu công ty thành viên Apatit Đức Giang, chủ yếu khai thác quặng apatit tại tỉnh Lào Cai. Công ty Đức Giang Đình Vũ là đơn vị hoạt động trong mảng logistics...

Việc nhiều lãnh đạo bị bắt khiến giới phân tích cảnh báo hàng loạt rủi ro với công ty này. Chứng khoán SHS cho rằng nhiều khả năng biến cố này sẽ ảnh hưởng đến quá trình gia hạn giấy phép khai thác khai trường 25 vào cuối năm 2026 của công ty.

Nếu giấy phép không được gia hạn, Hóa chất Đức Giang sẽ phải chuyển sang mua từ bên ngoài và nhập khẩu gần như toàn bộ quặng apatit thay vì tự chủ trên 80% nguồn quặng đầu vào như trước đây. Điều này sẽ gây áp lực lên giá vốn và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thì cho rằng các sai phạm của ban lãnh đạo khiến Hóa chất Đức Giang có thể đánh mất quyền khai thác tại các mỏ hiện hữu và khó được gia hạn trong tương lai, đồng thời không còn có cơ hội tham gia vào các dự án quy mô lớn như bauxite - nhôm...