CEO công ty khởi nghiệp ngồi trên bồn cầu trong 50 giờ để gọi vốn

Dân trí Who Gives A Crap bắt đầu sản xuất giấy vệ sinh với mục đích duy nhất là cải thiện điều kiện vệ sinh ở các nước đang phát triển và gần đây công ty này đã huy động được 30 triệu USD.

Nếu bạn được yêu cầu ngồi trên bồn cầu gần 50 giờ để kiếm tiền, bạn có làm không? Hầu hết mọi người sẽ không làm. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người sẽ cân nhắc làm điều đó nếu lý do đủ hấp dẫn. Một giám đốc điều hành của một công ty Australia đã làm điều đó và huy động được 30 triệu USD.

CEO của công ty là Simon Griffiths đã ngồi trên bồn cầu trong 50 giờ để gọi vốn đầu tư (Ảnh: DOTW).

Who Gives A Crap là tên của một công ty sản xuất giấy vệ sinh. CEO của công ty là Simon Griffiths đã ngồi trên bồn cầu trong một nhà kho tồi tàn và từ chối di chuyển cho đến khi gom đủ đơn đặt hàng trước khi bắt đầu sản xuất. 50 giờ sau đó, công ty đã huy động được hơn 50.000 USD và giao sản phẩm đầu tiên vào tháng 3/2013.

Who Gives A Crap ra đời khi nhận thấy rằng 2,4 tỷ người, tức khoảng 40% dân số toàn cầu, chưa có nhà vệ sinh. Hàng năm có khoảng 289.000 trẻ em dưới 5 tuổi (tức khoảng 800 trẻ em mỗi ngày hay cứ 2 phút có một trẻ em) tử vong vì các bệnh tiêu chảy do ô nhiễm nguồn nước và điều kiện vệ sinh kém.

Đó là những con số thực sự đáng sợ. Để giải quyết vấn đề này, công ty đã bắt đầu sản xuất loại giấy vệ sinh mà họ gọi là "giấy vệ sinh tuyệt vời" và quyên góp 50% lợi nhuận cho các tổ chức phi lợi nhuận. Mục tiêu của họ là giúp mọi người có thể tiếp cận được với nước sạch và nhà vệ sinh cũng như cải thiện điều kiện vệ sinh ở các nước đang phát triển.

Được thành lập vào năm 2012, Who Gives A Crap đã tự gây quỹ ngay từ khi bắt đầu. Đó là một điều cực kỳ bất thường đối với một công ty khởi nghiệp đang tăng trưởng cao. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, công ty vẫn tăng trưởng liên tục và đang trên đà đi lên.

Giấy vệ sinh của Who Gives A Crap đang "làm mưa làm gió" trên khắp đất nước Australia (Ảnh: DOTW).

Và lý do đằng sau đó không chỉ bởi vì giấy vệ sinh của họ đang "làm mưa làm gió" trên khắp đất nước Australia mà còn vì họ đã quyên góp một nửa lợi nhuận. Cho đến nay, Who Gives A Crap đã quyên góp hơn 10 triệu USD. Công ty có tham vọng sẽ quyên góp hàng tỷ USD.

"Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, chúng tôi cần mở rộng kinh doanh. Để làm được điều đó, chúng tôi cần thêm vốn. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu tiếp thu ý tưởng của các nhà đầu tư", Simon Griffiths nói.

Hầu hết các công ty khởi nghiệp đều gọi vốn đầu tư khi bị thua lỗ cho đến khi việc kinh doanh trở nên lớn mạnh hơn và hy vọng có lãi.

Nhưng bởi "chúng tôi quyên góp một nửa lợi nhuận nên chúng tôi muốn có lãi nhanh nhất có thể để quyên góp và chứng minh mô hình kinh doanh của mình có thể hoạt động", Simon nói.

Và sau 9 năm tự gây quỹ, mới đây Who Gives A Crap đã huy động được 30 triệu USD từ các nhà đầu tư như Verlinvest, The Craftory, Jamjar, Airtree, Grok Ventures, Giant Leap và Athletic Ventures.

Nhật Linh

Theo Mint