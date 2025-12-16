Bitcoin tiếp tục rơi tự do, thị trường tiền số đỏ lửa

Sau một tuần đi ngang quanh mốc 90.000 USD/bitcoin, từ tối qua bitcoin bắt đầu xuất hiện những biến động mạnh và rời khỏi vùng giá này. Đến khoảng 1h30 (giờ Việt Nam), đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm giảm xuống sát 85.300 USD.

Sau đó, bitcoin phục hồi nhẹ rồi lại quay đầu giảm xuống mốc sát 85.000 USD. So với đỉnh 126.198 USD thiết lập vào đầu tháng 10, thị giá hiện tại đã giảm hơn 32% và cũng là mức thấp nhất trong vòng nửa tháng trở lại đây.

Đà giảm không chỉ diễn ra với bitcoin mà còn lan sang nhiều tiền số khác. Đồng Ether mất hơn 5% so với hôm trước, lùi về dưới 2.950 USD. Các token như XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA… cũng đồng loạt điều chỉnh 3-7%.

Diễn biến sụt giảm của thị trường tiền số diễn ra song song với xu hướng điều chỉnh của chứng khoán Mỹ. Chỉ số Nasdaq đóng cửa giảm 0,6%, trong khi S&P 500 mất 0,15%.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo như Broadcom hay Oracle tiếp tục chịu áp lực giảm giá sau khi công bố kết quả kinh doanh không mấy tích cực. Theo sàn giao dịch Wintermute, tâm lý nhà đầu tư đang dần trở nên “mệt mỏi” với các tài sản rủi ro.

Việc bitcoin lùi về gần mốc 85.000 USD khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đà giảm có còn tiếp diễn. Theo ông Jasper De Maere, chiến lược gia của công ty tài chính Wintermute, nếu không có hiện tượng bán giải chấp hoặc thanh khoản suy giảm liên tục, các phiên điều chỉnh này có nhiều khả năng sẽ sớm hồi phục.

Giá bitcoin liên tục giảm sâu (Ảnh: Binance).

Một trong những yếu tố tạo áp lực lớn lên thị trường là cuộc họp gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù Fed đã cắt giảm lãi suất 0,25% đúng như kỳ vọng của phần lớn nhà đầu tư, triển vọng tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ lại đang dần thu hẹp.

Các dự báo cập nhật cho thấy Fed có thể chỉ thực hiện một lần cắt giảm lãi suất trong suốt năm 2026, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng trước đó của thị trường. Hiện giới đầu tư vẫn đặt cược vào khoảng 3 đợt hạ lãi suất trong năm tới.

Các chuyên gia nhận định rằng sự chênh lệch giữa diễn biến lạm phát và kỳ vọng chính sách tiền tệ đang tạo ra môi trường kém ổn định cho các tài sản rủi ro. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được cho là sẽ nâng lãi suất trong tuần này, đồng thời lên kế hoạch giải phóng hơn 500 tỷ USD ETF đang nắm giữ. Những động thái này làm gia tăng lo ngại về thanh khoản toàn cầu cũng như các giao dịch chênh lệch lãi suất liên quan đến đồng yên Nhật.