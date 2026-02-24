Cuộc đua lập sàn tiền số trước 28/2: Loạt "ông lớn" tăng vốn, đổi tướng

Ngay từ đầu năm, thị trường tài sản mã hóa (crypto) tại Việt Nam đã chứng kiến những chuyển động dồn dập sau chỉ đạo của Chính phủ về việc đẩy nhanh triển khai thí điểm sàn giao dịch trước ngày 28/2. Mục tiêu tối thượng là đưa thị trường này vào khuôn khổ hoạt động an toàn, công khai và minh bạch.

Ghi nhận thực tế cho thấy, các doanh nghiệp và định chế tài chính đang trong giai đoạn "chạy nước rút" để giành lợi thế gia nhập thị trường.

Mới đây nhất, vào ngày 11/2, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) đã gây chú ý khi tăng vốn điều lệ đột biến từ 6,8 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng (gấp hơn 50 lần). Toàn bộ nguồn vốn góp đều đến từ khu vực tư nhân, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp này trước giờ G.

Song song với việc chuẩn bị nguồn lực tài chính, công tác nhân sự cấp cao tại các sàn giao dịch trực thuộc các công ty chứng khoán lớn cũng có sự xáo trộn đáng kể.

Tại TCEX (thuộc hệ sinh thái liên quan Chứng khoán Techcombank - TCBS): Bà Đoàn Mai Hạnh vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, đồng hành cùng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh.

Tại VIXEX (liên quan đến Chứng khoán VIX): Bà Nguyễn Thanh Quế (sinh năm 1985) chính thức ngồi ghế Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, thay thế ông Nguyễn Văn Hiếu.

Nhiều chuyển biến mới tại các doanh nghiệp muốn tham gia thị trường tài sản mã hóa (crypto) tại Việt Nam (Ảnh: Bitcoin Sistemi).

Cuộc đua lập sàn "tiền số" thực chất đã được nhen nhóm từ năm 2025 với sự tham gia của hàng loạt ngân hàng và công ty chứng khoán như SSI, MBBank, VPBankS, hay các dự án như Vimexchange, DNEX (HVA Group), HDEX...

Tuy nhiên, sân chơi này không dành cho số đông do các rào cản pháp lý khắt khe. Điển hình là trường hợp của Chứng khoán Vietcap. Đơn vị này mới đây đã tuyên bố rút khỏi kế hoạch thành lập sàn tài sản mã hóa.

Nguyên nhân trực tiếp đến từ quy định điều kiện vốn điều lệ tối thiểu lên tới 10.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và các văn bản hướng dẫn. Ban lãnh đạo Vietcap nhận định mức đầu tư này vượt quá khả năng phân bổ, đồng thời việc dồn nguồn lực khổng lồ vào một phân khúc rủi ro cao, còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng là không phù hợp với chiến lược hiện tại.

Mặc dù rào cản gia nhập ngành rất cao, thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết đã có 7 đơn vị chính thức nộp hồ sơ xin cấp phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Việc pháp lý hóa tài sản số được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu khổng lồ cho ngân sách Nhà nước, đồng thời đưa dòng tiền ngầm ra "ánh sáng".

Theo ước tính của Hiệp hội Blockchain Việt Nam, nếu cơ quan quản lý áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân 0,1% đối với giao dịch tiền số (tương tự như thị trường chứng khoán truyền thống), ngân sách Nhà nước có thể thu về hơn 800 triệu USD mỗi năm.

Ngoài ra, các nền tảng giao dịch thường áp dụng mức phí từ 0,01% đến 0,8% cho mỗi lượt giao dịch. Cơ chế này không chỉ tạo ra nguồn thu bền vững cho các đơn vị vận hành mà còn gia tăng năng lực giám sát của cơ quan chức năng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư trong một thị trường vốn đầy biến động.