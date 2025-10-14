Nên giữ nguyên hay sáp nhập các công ty xổ số?

Ngày 13/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo một công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam cho biết, chủ trương sáp nhập các cơ quan, đơn vị như triển khai thời gian qua để tinh gọn bộ máy, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là rất đúng đắn.

Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo, xổ số là một lĩnh vực hoạt động đặc thù. Thời gian qua cũng như hiện tại, nhiều công ty xổ số hoạt động rất hiệu quả. Hầu hết các công ty xổ số ở miền Nam, tỷ lệ phát hành vé đều đạt 99-100%.

“Các công ty xổ số đã có thị phần, thị trường ổn định, nộp ngân sách hàng năm rất cao, làm an sinh xã hội rất tốt”, vị lãnh đạo công ty cho biết.

Nhiều người dân giữ thói quen nhiều năm mua vé số của các tỉnh phát hành hằng ngày (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo vị lãnh đạo công ty, thương hiệu vé số cũng là một trong những vấn đề người mua quan tâm. Ông phân tích, mỗi ngày đều có 2-3 tỉnh phát hành vé số nhưng có người chỉ thích mua vé số của tỉnh này, không mua tỉnh khác.

Về khía cạnh tổ chức, quản lý, lực lượng lao động của nhiều công ty xổ số lâu nay ổn định, thực hiện công việc theo quy trình cụ thể, rõ ràng, đạt năng suất cao,…

Với những đánh giá trên, theo vị lãnh đạo công ty, cơ quan thẩm quyền nên giữ nguyên trạng các công ty xổ số như hiện nay để ổn định phát triển.

"Sáp nhập là để phát triển tốt hơn. Vậy nên vấn đề đặt ra là việc sáp nhập các công ty xổ số thì có hoạt động tốt hơn hay không khi hiện nay các công ty này vận hành rất tốt. Việc này cần cơ quan thẩm quyền xem xét, đánh giá, nghiên cứu kỹ", vị lãnh đạo công ty nêu ý kiến.

Chủ một đại lý vé số ở tỉnh Cà Mau cho rằng, sáp nhập hay giữ nguyên các công ty xổ số là thẩm quyền của cơ quan quản lý.

“Vấn đề quan tâm ở đây là nếu sáp nhập nhưng các kỳ phát hành vé số của các tỉnh vẫn như bình thường thì rất tốt”, chủ đại lý vé số chia sẻ với phóng viên.

Người bán vé số ở tỉnh Cà Mau cũng mong muốn ổn định, giữ nguyên các kỳ phát hành vé số hàng ngày như hiện nay.

“Hiện ngày thứ 2 tôi lấy 200 vé số của Cà Mau, ngày thứ 3 lấy 200 vé Bạc Liêu... đều bán hết. Mong muốn của tôi là giữ nguyên tên vé số như hiện tại vì người đã quen”, một người đàn ông bán vé số ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) chia sẻ.

Hiện tỉnh Cà Mau đưa ra phương án giữ nguyên 2 công ty xổ số Cà Mau và Bạc Liêu (Ảnh: T.M).

Bà Châu Kim Hoàng (ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) cho biết, mỗi ngày bà đều mua từ 5-10 vé số.

“Như thứ 2 tôi mua vé Cà Mau, thứ 3 mua vé Bạc Liêu, thứ 4 vé Sóc Trăng, thứ 5 vé An Giang,…. Vé số phát hành theo tên địa danh như vậy quen thuộc. Nếu nhà nước có sáp nhập các công ty vé số thì cũng nên giữ nguyên tên và định kỳ phát hành”, bà Hoàng nói.

Trả lời phóng viên Dân trí về việc tỉnh sáp nhập hay giữ nguyên các công ty xổ số của tỉnh, bà Trần Yến Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết UBND tỉnh đã có báo cáo phương án sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước.

“Phương án của tỉnh là giữ nguyên hiện trạng Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính sẽ triển khai thực hiện”, bà Hòa thông tin.