Cần lưu ý: Những hành vi bị coi là trốn thuế từ ngày 1/7

Luật Quản lý thuế 2025 được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 (trừ quy định tại Điều 13 và việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Điều 26 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026).

Luật Quản lý thuế 2025 bổ sung và làm rõ hàng loạt quy định liên quan đến hành vi trốn thuế, qua đó thu hẹp tối đa các “khe hở” trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Từ ngày 1/7, người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý 10 hành vi cụ thể được pháp luật xác định là trốn thuế.

10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới

- Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật này dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

- Không ghi chép, ghi nhận trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.

- Không lập hóa đơn và không kê khai thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán để khai thuế.

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.

- Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.

- Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cá nhân, tổ chức vi phạm không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định.

- Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế.

- Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.

- Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế mà chỉ bị xử phạt về vi phạm thủ tục thuế trong các trường hợp: Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nhưng không phát sinh số tiền thuế phải nộp.

Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn có phát sinh số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế vẫn không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nếu đã nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế hoặc lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Cách tra cứu nợ thuế

Để tránh rơi vào tình trạng nợ thuế dây dưa dẫn đến các biện pháp cưỡng chế như cấm xuất cảnh, người dân cần chủ động kiểm tra nghĩa vụ thuế của mình thường xuyên.

Cách 1: Tra cứu trên website chính thức của Tổng cục Thuế

Bước 1: Đăng nhập/đăng ký tài khoản tại đường link https://thuedientu.gdt.gov.vn/ bằng thông tin mã số thuế cá nhân.

Bước 2: Đăng nhập và tra cứu thông tin

Bước 3: Chọn mục "Tra cứu" rồi chọn "Tra cứu nghĩa vụ thuế"

Cách 2: Tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile

Ứng dụng eTax Mobile có các nhóm chức năng chính là: Nộp thuế; tra cứu nghĩa vụ thuế; tra cứu thông báo thuế; tiện ích; hỗ trợ (Ảnh chụp màn hình).

Năm 2022, Tổng cục Thuế ra mắt ứng dụng eTax, giúp người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Bước 1: Đăng nhập/đăng ký tài khoản, tương tự cách làm trên website Thuế điện tử.

Bước 2: Nhấn vào nút tra cứu để kiểm tra mình được hoàn thuế hay phải nộp thêm thuế và cụ thể số tiền bao nhiêu

Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế cài đặt ứng dụng eTax mobile trên điện thoại thông minh và tra cứu thông tin về các nguồn thu nhập trên ứng dụng này để tự đảm bảo kiểm soát đầy đủ, chính xác các nguồn thu nhập của bản thân.