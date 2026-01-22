Cục Thuế: Không truy thu thuế các năm trước khi chuyển sang kê khai

Cục Thuế (Bộ Tài chính) mới đây có Công văn số 307 gửi cơ quan thuế tỉnh, thành phố, các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế về việc không xử lý vi phạm đối với hộ kinh doanh khi chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ khoán sang kê khai.

Cụ thể, để đồng hành, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật thuế, tránh các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai, Cục Thuế hướng dẫn một số quy định về việc không xử lý vi phạm hành chính với nhóm này.

Tại Nghị định 125/2020 quy định không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn, hộ, cá nhân kinh doanh đã bị ấn định thuế.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 198 của Quốc hội có nêu rõ, nguyên tắc xử lý vi phạm và giải quyết vụ việc trong hoạt động kinh doanh là không được áp dụng hồi tố quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh buôn bán tại chợ truyền thống (Ảnh: Nguyễn Vy).

Căn cứ các quy định pháp luật về thuế, Cục Thuế khẳng định các cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán trong năm 2025 trở về trước, kể cả trường hợp thay đổi quy mô sản xuất, kinh doanh làm doanh thu khoán biến động từ 50% trở lên, đều đã được cơ quan thuế ấn định doanh thu và mức thuế khoán theo đúng quy định.

Khi các hộ, cá nhân này chuyển sang hình thức kê khai thuế từ ngày 1/1/2026, cơ quan thuế sẽ không kiểm tra thuế và không sử dụng doanh thu kê khai năm 2026 để xử lý hồi tố nghĩa vụ thuế, bao gồm truy thu và xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Trường hợp, các cơ quan có thẩm quyền phát hiện hộ, cá nhân kinh doanh có hành vi gian lận, che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp thì hộ, cá nhân kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế theo quy định tại Nghị định 125/2020.

Nếu nghiêm trọng hơn, hộ, cá nhân kinh doanh có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200, Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo Cục Thuế, năm ngoái, hơn 18.300 hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán đã tự nguyện chuyển sang phương pháp kê khai trước thời hạn; trên 3.200 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp; cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận đầy đủ thông tin và sẵn sàng thực hiện kê khai thuế từ ngày 1/1.

Cơ quan thuế ước thực hiện 2.185 quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn với số thuế truy hoàn và phạt với số tiền là 569 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ.

Về công tác thanh kiểm tra, chống thất thu ngân sách Nhà nước, trong năm vừa rồi, toàn ngành thuế ước hoàn thành 65.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 104% nhiệm vụ năm 2025. Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra năm 2025 là 64.900 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2024.