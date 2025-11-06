Cái cân ở cửa ra máy bay gây tranh cãi, Cục Hàng không ra chỉ đạo

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất, yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình kiểm soát hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục và cửa lên tàu bay, nhằm tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi cho hành khách.

Theo Cục Hàng không, thời gian qua, một số hãng kiểm tra hành lý xách tay chưa chuyên nghiệp, gây phiền hà cho hành khách và ảnh hưởng đến hình ảnh ngành hàng không.

Cơ quan này yêu cầu các hãng sử dụng thiết bị cân đạt chuẩn, có tính thẩm mỹ, đồng thời tuyên truyền rõ quy định hành lý trên website, văn phòng bán vé và hệ thống đại lý.

Ngoài ra, nhân viên phục vụ cần được quán triệt về thái độ chuyên nghiệp, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo khởi hành đúng giờ.

Hãng bay kiểm soát hành lý xách tay của khách ở ngay trước cửa ra tàu bay (Ảnh chụp màn hình).

Theo quy định mới của Vietnam Airlines, từ ngày 3/11, hành lý xách tay vượt quá tiêu chuẩn sẽ bị tính phí trực tiếp tại cửa ra máy bay, mức phí tương đương một kiện hành lý ký gửi khoảng 600.000 đồng/kiện với đường bay nội địa. Hãng chỉ chấp nhận hành lý quá ký tối đa 10kg nếu hành khách tự mang và sắp xếp được.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết trên thế giới, nhiều hãng hàng không như Ryanair, Wizz Air, ANA, JAL, AirAsia, Southwest Airlines, Delta Airlines... cũng kiểm soát chặt hành lý tại cabin để bảo đảm trọng lượng, an toàn bay và duy trì chuẩn dịch vụ.

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá việc hành khách mang quá nhiều đồ lên máy bay không chỉ gây chậm trễ thời gian lên xuống mà còn ảnh hưởng đến cân bằng trọng lượng và nhiên liệu của máy bay, dẫn đến dây chuyền khai thác bị chậm.