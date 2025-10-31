"Soi" chi tiết quy định hành lý xách tay của hãng bay Việt và quốc tế

Các hãng trên thế giới quy định ra sao về hành lý xách tay?

Hành lý xách tay là những vật dụng hành khách được mang lên khoang máy bay, với mức miễn cước tùy theo hãng và hạng vé. Ngoài kiện hành lý chính, hành khách thường được phép mang thêm 1 túi nhỏ hoặc phụ kiện cá nhân.

Trên thế giới, các hãng hàng không lớn từ lâu đã thiết lập những chuẩn mực hành lý. Ở phân khúc cao cấp, Qatar Airways được xem là hãng “hào phóng” khi cho phép hành khách hạng thương gia và hạng nhất mang theo 2 kiện xách tay, tổng trọng lượng 15kg, trong khi hạng phổ thông chỉ được mang 7kg.

Emirates cho phép khách phổ thông mang theo 1 kiện 7kg, còn hạng thương gia và hạng nhất được mang 2 món, thường là túi tài liệu và túi xách tay, mỗi món nặng khoảng 7kg. Cathay Pacific và ANA quy định hành khách phổ thông được mang theo 1 kiện 7kg, còn thương gia từ 10-15kg.

Singapore Airlines cũng giữ nguyên quy định 7kg cho khách phổ thông và phổ thông đặc biệt, 14kg cho thương gia, đồng thời yêu cầu hành lý phải gọn nhẹ, không ảnh hưởng đến không gian khoang khách.

Với Jetstar, hành khách hạng phổ thông được mang tối đa 7kg hành lý xách tay, trong khi hạng thương gia được mang 14kg. EasyJet cho phép mỗi hành khách mang theo 1 túi xách tay nhỏ miễn phí với trọng lượng tối đa là 15kg

Đáng chú ý, tại khu vực làm thủ tục của Jetstar hay EasyJet, quy trình kiểm tra và cân hành lý được tự động hóa, hành khách có thể tự thao tác tại khu vực tự cân hành lý mà không cần nhân viên hỗ trợ, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính chủ động.

Còn về phí quá cước, hầu hết các hãng đều tính mức giá cao với chênh lệch lớn giữa việc mua trước và mua tại sân bay. Phần lớn các hãng cho phép hành khách mua hành lý trực tuyến trước 6-12 giờ khởi hành để tiết kiệm đến 50% chi phí.

Hành khách tự kiểm tra hành lý xách tay tại sân bay (Ảnh: EasyJet).

Quy định của các hãng bay Việt Nam

Theo quy định hiện hành, hành khách hạng thương gia của Vietnam Airlines được mang theo 2 kiện xách tay (mỗi kiện tối đa 10kg) cùng 1 phụ kiện, tổng trọng lượng không quá 18kg. Hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt được mang theo 1 kiện 10kg và 1 phụ kiện nhỏ, tổng cộng 12kg.

Tuy nhiên, từ ngày 3/11, hãng sẽ bắt đầu thu phí hành lý xách tay quá cước, áp dụng cho các kiện vượt quá giới hạn trọng lượng hoặc kích thước tiêu chuẩn. Đây là lần đầu tiên Vietnam Airlines triển khai quy định này, nhằm đảm bảo an toàn và công bằng cho hành khách.

Nếu vượt mức, hành khách phải trả 30.000-40.000 đồng/kg tùy chặng. Với đường bay quốc tế, mức phí dao động 8-15 USD/kg.

Trong khi đó, Vietjet Air lại tách riêng hoàn toàn hành lý ký gửi khỏi giá vé. Nếu khách không mua hành lý ký gửi trước mà ra sân bay mới phát hiện hành lý xách tay dư ký, mức phí tại quầy có thể lên tới 50.000-70.000 đồng/kg, trong khi mua online chỉ khoảng 20.000-25.000 đồng/kg.

Bamboo Airways áp dụng quy định tương tự, cho phép khách phổ thông mang theo 7kg, khách thương gia 14kg. Nếu vượt quá giới hạn, hành khách sẽ bị tính 50.000 đồng/kg. Hãng này cũng khuyến khích hành khách mua thêm hành lý trước để tiết kiệm chi phí.

Còn Vietravel Airlines áp dụng quy định tương tự, cho phép khách phổ thông tiết kiệm và linh hoạt mang 7kg, còn hạng phổ thông cao cấp được 12kg. Nếu vượt chuẩn, mức phí dao động 40.000-60.000 đồng/kg tùy chặng.

Sun PhuQuoc Airways cũng quy định 7kg cho phổ thông, 14kg cho thương gia kèm thêm vật dụng nhỏ như laptop hoặc túi xách không quá 3kg.