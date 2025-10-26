Các điều khoản chính của Hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ

Ngày 26/10, Việt Nam và Mỹ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, điều này nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương, qua đó tạo điều kiện tiếp cận thị trường sâu rộng cho hàng xuất khẩu của nhau.

Bộ Công Thương cho biết Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ kế thừa và phát triển trên nền tảng quan hệ kinh tế lâu bền giữa 2 nước, bao gồm Hiệp định Thương mại song phương Mỹ - Việt Nam được ký kết năm 2000 và có hiệu lực từ năm 2001.

Các điều khoản chính của Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa 2 nước sẽ bao gồm: Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ tháng 4 đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam; đồng thời sẽ xác định một số sản phẩm để được hưởng mức thuế đối ứng 0%.

Mỹ và Việt Nam sẽ hợp tác trên tinh thần xây dựng nhằm nỗ lực giải quyết mối quan tâm của cả 2 bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan ảnh hưởng đến thương mại song phương trong các lĩnh vực ưu tiên.

Chẳng hạn, Việt Nam sẽ chấp nhận phương tiện được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và khí thải của Mỹ; giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế của Mỹ; đơn giản hóa các yêu cầu theo quy định và quy trình phê duyệt đối với dược phẩm của Mỹ; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Việt Nam theo một số điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên...

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cảng Cát Lái (TPHCM). Ảnh: Hải Long.

Mỹ và Việt Nam đã cam kết xử lý và ngăn ngừa các rào cản đối với sản phẩm nông nghiệp của Mỹ tại thị trường Việt Nam. Trong đó có cơ chế giám sát theo quy định của Mỹ và chấp nhận các giấy chứng nhận đã được 2 bên thống nhất do các cơ quan quản lý của Mỹ cấp.

Ngoài ra, 2 bên sẽ thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư. Đồng thời sẽ thảo luận về sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường, hải quan và tạo thuận lợi thương mại, thực hiện quy định tốt và các hành vi làm biến dạng thương mại (nếu có) của doanh nghiệp nhà nước.

Mỹ và Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác nhằm hướng tới các mục tiêu chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong đó có việc xử lý hành vi lẩn tránh thuế và phối hợp trong kiểm soát xuất khẩu.

Hai nước cũng ghi nhận nhiều thỏa thuận thương mại quan trọng như Vietnam Airlines đặt mua 50 máy bay Boeing trị giá hơn 8 tỷ USD và doanh nghiệp 2 nước đã ký 20 biên bản ghi nhớ về mua bán nông sản Mỹ với tổng trị giá khoảng 2,9 tỷ USD.

Trong vài tuần tới, Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi để hoàn tất nội dung Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, chuẩn bị ký kết Hiệp định và tiến hành các thủ tục để Hiệp định có hiệu lực.