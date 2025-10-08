Bộ Công Thương nói về việc tiếp tục đàm phán thuế đối ứng với Mỹ

Tại họp báo quý III chiều 8/10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã cập nhật một số thông tin về việc đàm phán thuế đối ứng giữa Việt Nam với Mỹ. Ông cho biết Việt Nam đã và đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán thuế đối ứng với Mỹ. Đoàn đại diện 2 nước thường xuyên tổ chức các phiên trao đổi, làm việc để thống nhất các nội dung liên quan.

Từ ngày 1/8, Mỹ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết đến nay, phía Mỹ đã đưa ra nhiều đánh giá khá tích cực về kết quả đàm phán thuế thương mại đối ứng giữa 2 nước. Ông đánh giá đây là kết quả rất khả quan.

"Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11, đoàn đàm phán của Việt Nam tiếp tục có chuyến công tác sang Mỹ để thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau", ông thông tin tại họp báo.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về việc đàm phán thuế đối ứng với Mỹ (Ảnh: Thanh Thương).

Hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết thêm Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đàm phán thương mại. Do việc đàm phán phải tiến hành 2 bên, trong khi phía bạn gặp vướng mắc nên chủ trương của ta là kiên trì chờ đợi, cố gắng duy trì kết nối để tiếp tục duy trì kết quả khá tích cực.

Trước đó, từ cuối tháng 4, Việt Nam và Mỹ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng.

Nhiều phiên đàm phán trực tiếp và trực tuyến đã diễn ra giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với Trưởng Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.

Bộ Công Thương cho biết trong quá trình đàm phán, Việt Nam và Mỹ đã tập trung thảo luận và đạt được nhiều tiến bộ trong các vấn đề như thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, nông nghiệp, các biện pháp phi thuế quan, thương mại số, dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, chuỗi cung ứng, hợp tác thương mại…