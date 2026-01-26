Các công ty chứng khoán thích cổ phiếu nào?

Báo cáo tài chính quý cuối năm 2025 của nhiều công ty chứng khoán hé lộ danh mục đầu tư với các khoản tạm lỗ, tạm lãi khác nhau.

Chứng khoán VNDirect giữ ổn định các khoản đầu tư của mình. Danh mục tự doanh rót 964 tỷ đồng vào cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết bao gồm MWG (Thế Giới Di Động), HSG (Hoa Sen), REE (Cơ Điện Lạnh). Công ty này đặc biệt thích trái phiếu (chưa và đã niêm yết) với giá trị đầu tư 14.558 tỷ đồng, chứng chỉ tiền gửi được đầu tư 5.831 tỷ đồng.

Báo cáo của công ty mẹ Chứng khoán SSI cho biết chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu là 2 khoản đầu tư tài chính nhiều nhất, lần lượt đạt 23.207 tỷ đồng và 13.207 tỷ đồng. Giá trị đầu tư cho cổ phiếu và chứng khoán niêm yết khá thấp, chỉ hơn 178 tỷ đồng. Các mã được mua như HPG, FPT, VPB, ACB, VNM.

Tài sản đầu tư tài chính của SSI (Nguồn: BCTC riêng quý IV/2025).

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) đang nắm giữ nhiều cổ phiếu và trái phiếu niêm yết, giá trị thị trường đã tăng lên đáng kể. Trong đó, doanh nghiệp nắm giữ 8 cổ phiếu niêm yết, tạm lãi hơn 3.180 tỷ đồng. Một số cổ phiếu tạm lãi lớn như IDP, KDH, MBB, MWG và TDM. Ngược lại, khoản đầu tư vào ACB, FPT, STB tạm lỗ.

Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC) đầu tư 3.899 tỷ đồng vào cổ phiếu, giá trị thị trường không biến động đáng kể. Danh mục chính, có giá trị lớn nhất thuộc về các cổ phiếu TCB (Techcombank), VPB (VPBank), HPG (Hòa Phát), MWG (Thế Giới Di Động), ACB (Ngân hàng Á Châu). So với cuối năm trước, công ty chứng khoán này đã giảm tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu VTP (Bưu chính Viettel), FPT (Tập đoàn FPT).