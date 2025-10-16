Bộ đôi "người lạ từng quen" và động thái khi thị trường chứng khoán nóng

Thị trường chứng khoán Việt Nam được giới chuyên gia nhận định là đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong nhiều năm. Nhà đầu tư trong nước trở lại mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp tư nhân chuẩn bị chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Hồ sơ 2 công ty chứng khoán có "VP"

Chiều 13/10, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã dự kiến: VCK) đã thông qua nghị quyết điều chỉnh phương án IPO với giá công bố là 60.000 đồng/cổ phiếu - cao gần gấp 3 lần so với giá trị sổ sách. Với giá này, định giá của doanh nghiệp có thể đạt gần 89.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,4 tỷ USD.

Chứng khoán VPS được thành lập vào năm 2006 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nắm giữ đa số vốn. Tháng 12/2015, VPBank đã thoái 89% vốn tại VPBS (tên cũ của VPS), mức giá chuyển nhượng và đối tác của thương vụ không được tiết lộ.

Kể từ khi VPBank thoái vốn, VPS không ngừng tăng mạnh vốn. Ghi nhận cho thấy vốn điều lệ Chứng khoán VPS đã tăng từ 970 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng vào cuối năm 2018, trước khi công ty được đổi tên thành hiện tại. Năm 2021, vốn Chứng khoán VPS chạm mốc 5.700 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, VPBank cũng IPO “con cưng” mới là Chứng khoán VPBank (VPBankS). Công ty con của VPBank dự kiến huy động hơn 12.700 tỷ đồng thông qua chào bán 375 triệu cổ phiếu VPX với giá 33.900 đồng. Với mức giá này, VPBankS được định giá khoảng 63.600 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD.

Bộ đôi “người lạ từng quen” đã và đang là tâm điểm của thị trường chứng khoán, làm nóng thêm làn sóng IPO.

Trước đó, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cũng vừa hoàn tất IPO. Với mức giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu, TCBS huy động được 10.818 tỷ đồng, thu ròng (sau chi phí) đạt 10.729 tỷ đồng.

Những mức giá chào bán thời điểm này đang cao hơn hẳn so với mặt bằng chung của các "đàn anh" hiện tại, như Chứng khoán SSI (thị giá 41.450 đồng/cổ phiếu), Chứng khoán TPHCM (thị giá 26.700 đồng/cổ phiếu), VNDirect (thị giá 23.500 đồng/cổ phiếu), Chứng khoán VIX (thị giá 39.600 đồng/cp), Chứng khoán MB (thị giá 34.000 đồng/cổ phiếu)...

Năm 2025 là thời điểm "vàng" IPO (Ảnh: DT).

Thời điểm “vàng” cho IPO?

Những chuyển động mới cũng như kỳ vọng về thị trường chứng khoán sau nâng hạng là chất xúc tác cho mức giá tốt của các thương vụ IPO gần đây.

Chứng khoán Mirae Asset đánh giá, sự kết hợp giữa chính sách thuận lợi, thanh khoản dồi dào và niềm tin của nhà đầu tư là hai tác nhân chính tạo ra một chu kỳ IPO vàng trong giai đoạn 2025-2027.

Về thanh khoản, theo báo cáo của công ty chứng khoán này, quyết định áp thuế đối ứng từ phía Mỹ hồi đầu tháng 4 vừa qua đã kích hoạt làn sóng giao dịch sôi động của nhà đầu tư trong nước. Chỉ số VN-Index ghi nhận nhiều phiên có giá trị khớp lệnh bình quân đạt 50.000-70.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 20-30 nghìn tỷ đồng khi lập đỉnh năm 2022.

Thanh khoản tháng 7 và tháng 8 lần lượt đạt 32.800 tỷ đồng và 46.000 tỷ đồng mỗi phiên, phản ánh dòng tiền dồi dào và tâm lý hưng phấn quay lại thị trường.

Về chính sách, ngày 11/9, Chính phủ ban hành Nghị định 245/2025 sửa đổi Nghị định 155/2020. Điểm thay đổi đáng chú ý là thời gian đưa cổ phiếu lên sàn rút ngắn từ 90 ngày xuống còn 30 ngày. Hồ sơ chào bán và hồ sơ niêm yết được xem xét đồng thời, giúp giảm thời gian chờ và chi phí hành chính.

Ở lĩnh vực ngân hàng, Quyết định 2070 của Thủ tướng Chính phủ có nội dung tiếp tục nới lỏng điều kiện niêm yết khi ngân hàng được phép niêm yết mà không bắt buộc có lãi trong hai năm liên tiếp, không cần duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3% trong 2 quý liền kề, và không phải đảm bảo đầy đủ cơ cấu hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát như trước.

Chính sách này mở đường cho các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ có thể chuyển sàn hoặc niêm yết mới, góp phần tăng tính đa dạng và chiều sâu của thị trường vốn. Đơn vị trên nhận định đây là cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, tiêu dùng và chứng khoán.

IPO và tăng vốn là động lực chính cho ngành chứng khoán

IPO và tăng vốn là động lực chính cho ngành chứng khoán (Ảnh: SSI Research).

Còn theo SSI Research, hoạt động IPO và tăng vốn tiếp tục là động lực chính của ngành chứng khoán trong năm 2025. Các công ty đang mở rộng quy mô, tăng huy động vốn để nâng năng lực cho vay ký quỹ, đầu tư và tự doanh trong bối cảnh thị trường sôi động trở lại.

Bên cạnh 3 thương vụ lớn, nhiều công ty chứng khoán khác như SSI, MBS, VNDirect, KAFI… cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn nhằm củng cố năng lực tài chính và mở rộng hoạt động.

Đơn vị nghiên cứu trên nêu quy mô huy động sắp tới của khối công ty chứng khoán rất lớn, với tổng giá trị vốn tăng thêm toàn ngành ước tính hơn 35.000 tỷ đồng, cho thấy sức nóng của chu kỳ huy động vốn mới.