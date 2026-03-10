Bộ Tài chính thúc các địa phương phối hợp để ngăn giấu doanh thu, trốn thuế

Bộ Tài chính vừa có công điện gửi các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế năm 2026.

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, cơ bản cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người dân đều đã chấp hành các quy định, chính sách về thuế, hóa đơn, chứng từ và được thụ hưởng các tiện ích khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử và các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, tại một số địa bàn, ngành nghề, khu vực kinh tế vẫn còn một số trường hợp lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước và để xảy ra một số vụ việc trốn thuế đã được cơ quan thuế phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, khởi tố.

Giao dịch tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Để triển khai tốt hơn nữa việc quản lý thuế, thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2026, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, Bộ Tài chính đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành liên quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiết kiệm nguồn lực, phòng chống thất thu thuế, tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật tại Công điện số 124 ngày 30/7/2025 và theo nguyên tắc quản lý rủi ro, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Các đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy, tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 88 ngày 12/6/2025.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp, nhiệm vụ trong công tác quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026.

Trong đó đặc biệt tập trung vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tại địa phương, có biện pháp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ để kịp thời phát hiện các rủi ro tuân thủ và hành vi vi phạm, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Việc trao đổi, khai thác thông tin phục vụ quản lý thuế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế và bảo mật thông tin.

Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền các cấp là sự đảm bảo cho việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, cũng như nhiệm vụ kiến tạo, phát triển kinh tế tư nhân trong năm 2026 đã được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giao.