Hộ kinh doanh nhiều cửa hàng sẽ khai chung một mã số thuế

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh vừa được Bộ Tư pháp công bố. Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Hộ kinh doanh nhiều cửa hàng được khai thuế tổng hợp trên một hồ sơ

Tài liệu nêu rõ nguyên tắc khai, tính thuế đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, dự thảo nêu rõ hộ kinh doanh có thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên tự xác định có mức doanh thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 500 triệu đồng trở xuống thì thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/1 hàng năm.

Trường hợp hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động trong năm thì thông báo doanh thu cùng hồ sơ chấm dứt hoạt động.

Trường hợp hộ kinh doanh có thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên tự xác định có mức doanh thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên 500 triệu đồng (bao gồm cả doanh thu đã được tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay, nộp thay) thì tự xác định số thuế phải nộp theo quy định và thực hiện khai, nộp thuế.

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hệ thống thông tin quản lý thuế tự động tạo lập tờ khai thuế để hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc khai thuế và tính thuế trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ sở dữ liệu quản lý thuế và các nguồn cơ sở dữ liệu khác mà cơ quan thuế có được từ cơ quan nhà nước khác, tổ chức, cá nhân cung cấp.

Nếu hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn điện tử hoặc kinh doanh nhiều ngành nghề thì tự xác định doanh thu, số thuế phải nộp theo quy định.

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử hoặc nộp trực tiếp (đối với trường hợp không thể nộp bằng phương thức điện tử) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong trường hợp hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh (cửa hàng) hoạt động trên cùng địa bàn một tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố, thực hiện khai thuế tổng hợp chung cho các địa điểm kinh doanh trên một hồ sơ khai thuế để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở của hộ kinh doanh (được xác định là địa điểm ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế doanh thu tính thuế nhân (x) thuế suất thì kê khai doanh thu và số thuế phải nộp theo từng địa điểm.

Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất thì kê khai doanh thu từng địa điểm và số thuế phải nộp của từng địa điểm được xác định theo tỷ lệ doanh thu của từng địa điểm trên tổng doanh thu.

Hộ kinh doanh thực hiện kê khai danh sách các địa điểm kinh doanh (địa chỉ, tên cửa hàng, số điện thoại) với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở của hộ kinh doanh (được xác định là địa điểm ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Một cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Hộ kinh doanh nhiều cửa hàng dùng chung mã số thuế, xuất hóa đơn điện tử

Cũng theo dự thảo, hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 70/2025.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh, sẽ sử dụng chung một mã số thuế cho toàn bộ các cửa hàng và phải thể hiện đầy đủ địa chỉ từng địa điểm kinh doanh trên hóa đơn.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, pháp luật không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Tuy nhiên, trong trường hợp đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin và có nhu cầu, cơ quan thuế khuyến khích và hỗ trợ nhóm đối tượng này đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Trong trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhưng phát sinh nhu cầu xuất hóa đơn, hộ kinh doanh phải thực hiện khai và nộp thuế trước, sau đó cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh hoặc có doanh thu năm trước chưa đạt 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế phát sinh doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên, thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế là kể từ kỳ tính thuế tiếp theo, khi tổng doanh thu lũy kế năm đạt ngưỡng 1 tỷ đồng.