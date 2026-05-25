Bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Nếu được thông qua, Nghị định có hiệu lực từ 1/7 năm nay.

Trong dự thảo Nghị định trước đó, cơ quan soạn thảo từng yêu cầu ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và thẻ quốc tế cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người sử dụng cho cơ quan thuế. Các đơn vị này đồng thời phải phối hợp khi phát hiện giao dịch bất thường liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, góp ý dự thảo, Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc cung cấp thông tin người nộp thuế cũng như giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán phải được thực hiện theo quy định pháp luật về bảo mật và cung cấp thông tin (Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân...).

Theo đó, tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán chỉ được cung cấp thông tin khách hàng khi được sự chấp thuận của khách hàng hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật.

Khoản 3 Điều 13 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định: "Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng".

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo nhà điều hành tiền tệ, hiện nay, Luật Quản lý thuế không quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong việc cung cấp cho cơ quan thuế các thông tin. “Như vậy, quy định về trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tại điểm là chưa phù hợp”, Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Bên cạnh đó, quy định pháp luật về thanh toán không quy định việc bên cung cấp dịch vụ (tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng) thực hiện xác định, thu thập thông tin về hàng hóa, dịch vụ của khách hàng mua/sử dụng để có thể thống kê gửi Cục Thuế.

Hơn nữa, các hệ thống thanh toán và hệ thống thanh toán thẻ hiện nay có thể xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh việc yêu cầu các ngân hàng tự động nhận diện nhà cung cấp nước ngoài "chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế" là không khả thi về mặt kỹ thuật và vận hành.

Bộ Tài chính tiếp thu và đã bỏ quy định này.