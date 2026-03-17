Bộ Công Thương yêu cầu xử lý khẩn vướng mắc về cơ chế giá FIT

Ngày 16/3, Bộ Công Thương ban hành công văn gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.

Trong lĩnh vực năng lượng, Bộ giao các đơn vị theo dõi sát tình hình, chủ động các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào.

Việc triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 điều chỉnh và các chương trình bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia được yêu cầu thực hiện quyết liệt. Các dự án năng lượng quan trọng quốc gia phải được đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là những dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Bộ cũng yêu cầu quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài, đồng thời khẩn trương xử lý các vướng mắc liên quan đến cơ chế giá điện hỗ trợ (FIT).

Đặc biệt, các đơn vị được yêu cầu triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ tại chỉ thị về tăng cường giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông.

Người dân đổ xăng dầu tại cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá tác động của tình hình Trung Đông, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm rà soát, chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra thiếu hụt; kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo, kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương theo dõi sát biến động giá xăng dầu thế giới để điều hành giá trong nước theo quy định. Trường hợp giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước, việc điều chỉnh giá sẽ được thực hiện ngay theo quy định.

Nếu mức tăng dưới 7%, việc điều hành giá tiếp tục thực hiện theo chu kỳ điều hành định kỳ theo Nghị định 80/2023/NĐ-CP. Đồng thời, cơ quan này được giao tham mưu lãnh đạo Bộ công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu trên cơ sở các yếu tố cấu thành giá và ý kiến của Bộ Tài chính trước 12h trong ngày điều hành giá.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Bộ Công Thương yêu cầu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp năm nay tăng 12-14% và hoàn thiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035.

Thị trường trong nước được đẩy mạnh kích cầu, phát triển tiêu dùng, mục tiêu bán lẻ tăng 13-15% và bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Về xuất khẩu, phấn đấu tăng trưởng 15-16%, tận dụng hiệu quả các FTA, mở rộng thị trường và chủ động ứng phó biến động chính sách thương mại quốc tế.