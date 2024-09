Bộ Công Thương gửi công điện khẩn, yêu cầu báo tin cho dân trước khi xả lũ

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo việc tăng cường ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 và đảm bảo an toàn vận hành các công trình thủy điện.

Bộ trưởng Diên yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Tuyên Quang, Thác Bà và các công trình thủy điện thuộc phạm vi quản lý tuân thủ nghiêm quy trình vận hành.

"Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện và hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản cho nhân dân vùng hạ du do lũ gây ra. Đặc biệt, tăng cường thông tin cảnh báo, thông báo sớm cho chính quyền địa phương các cấp, nhân dân vùng thượng, hạ lưu trước khi thủy điện xả lũ theo quy trình...", Bộ trưởng Công Thương yêu cầu.

Đối với các chủ đập công trình thủy điện, ông Diên yêu cầu vận hành khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra lũ nhân tạo, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du. Trong đó phải lưu ý thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

"Kịp thời cắm biển thông báo, cảnh báo cho người dân về các khu vực nguy hiểm trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương bảo đảm an toàn cho người dân khu vực hạ du, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp", công điện nêu rõ.

Sở Công Thương các địa phương được yêu cầu khẩn trương kiểm tra công tác vận hành xả lũ của các nhà máy thủy điện, nhất là các thủy điện có dung tích phòng lũ và các công trình thủy điện có vùng hạ du đang bị ngập lụt.

"Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong ngày 9/9, hàng loạt nhà máy thủy điện đã mở cửa xả lũ. Cụ thể, Tuyên Quang (mở 4 cửa), Lai Châu (mở 1 cửa), Bản Chát (mở 4 cửa), Huội Quảng (mở 4 cửa), Hòa Bình (mở 2 cửa), Thác Bà (mở 2 cửa), Trung Sơn (mở 6 cửa), Bản Vẽ (mở 6 cửa).

Trong chiều ngày 9/9, Công ty Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục được lệnh mở khẩn cấp thêm 2 cửa xả đáy để xả lũ. Như vậy, cả 8 cửa đáy của Thủy điện Tuyên Quang đã phải mở để xả lũ.

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu cơn bão số 3 (bão Yagi), theo dự báo của Cơ quan khí tượng thủy văn, ngày và đêm 9/9, phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm; ngày và đêm 10/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, khu vực vùng núi, trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.