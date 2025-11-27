Black Friday 2025: MediaMart tưng bừng khuyến mãi “Giảm thật 2 lần - Quà khủng gấp đôi”

Không chỉ là đại tiệc khuyến mại, đây còn là lời cam kết giá thật - quà thật - dịch vụ thật từ MediaMart, nhằm mang tới trải nghiệm mua sắm an tâm, hiệu quả và minh bạch cho mọi khách hàng.

MediaMart khởi động đại tiệc mua sắm Black Friday 2025 toàn quốc (Ảnh: MediaMart).

Giảm thật - Quà thật - Dịch vụ thật

Black Friday của MediaMart được chia làm 3 giai đoạn khuyến mãi nối tiếp nhau, tạo thành chuỗi kích cầu liên tục từ ngày 20/11 đến 5/12. Cụ thể, ở giai đoạn 1 có tên “Tuần lễ đen tối - Giá vô đối” diễn ra từ ngày 20/11 đến 27/11, hàng nghìn sản phẩm điện máy, gia dụng, công nghệ được áp dụng mức giảm giá lên tới 70%.

Trong đó, nhiều sản phẩm giá sốc được săn đón như Smart TV 55” 6,99 triệu đồng, máy giặt lồng ngang 9,5kg giá chỉ còn 4,99 triệu đồng, tủ lạnh 2 cửa Inverter chỉ 4,39 triệu đồng.

Ở giai đoạn 2 với tên gọi “Cao điểm 0 ngày đen tối - Rẻ vô đối” kéo dài từ ngày 28/11 đến 30/11, hệ thống áp dụng chính sách giảm giá lần 2 - tức cộng dồn ưu đãi khi mua combo (gói), đổi cũ lấy mới giảm thêm 2 triệu đồng. Một số sản phẩm giảm giá đáng chú ý là Smart TV 55’’ giá 6,49 triệu đồng; tủ lạnh 4 cửa chỉ từ 9,4 triệu đồng, máy giặt lồng ngang rẻ như lồng đứng…

Giai đoạn 3 với tên gọi “Chốt deal cuối - Quà kép nhân đôi” từ ngày 1/12 đến ngày 5/12, MediaMart tập trung tri ân khách hàng bằng loạt ưu đãi bổ sung. Hàng loạt voucher giảm giá, áp dụng cho các sản phẩm bán chạy nhất trong mùa Black Friday 2025 như tivi, tủ lạnh, máy giặt, nồi chiên không dầu, thiết bị gia dụng… giúp người tiêu dùng tiếp tục sở hữu những mặt hàng yêu thích với mức giá tối ưu.

Một số sản phẩm giảm giá trong 3 ngày cao điểm Black Friday 2025 tại MediaMart (Ảnh: MediaMart).

Không chỉ đầu tư mạnh vào giá thật, quà thật, MediaMart còn chú trọng vào dịch vụ hậu mãi. Chính sách miễn phí giao hàng và lắp đặt trong vòng 4 giờ, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, trả góp 0% lãi suất tiếp tục được duy trì.

Khách hàng hài lòng về mức giảm thật tại MediaMart

Tại một số siêu thị điện máy MediaMart ở Hà Nội, lượng khách tăng đáng kể từ cuối tuần qua. Khu vực trưng bày tivi, tủ lạnh, máy giặt, gia dụng được khách hàng quan tâm nhiều nhất.

Các khu vực tivi, tủ lạnh, máy giặt luôn đông khách hàng mua sắm dịp Black Friday (Ảnh: MediaMart).

“Tôi từng nghi ngờ các chương trình Black Friday vì nhiều nơi giảm ảo - giá nâng rồi giảm. Nhưng năm ngoái, tôi mua TV Samsung 65 inch tại MediaMart, giá niêm yết đúng như quảng cáo, lại được tặng thêm Soundbar. Năm nay tôi quay lại vì MediaMart dám công khai nguồn giá gốc và giảm trực tiếp trên hóa đơn, cảm giác rất yên tâm”, chị Nguyễn Thị Thanh Hương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Theo kết quả khảo sát nội bộ thực hiện với hơn 500 khách hàng tham gia Flash Sale tháng 11/2024, 87% người tiêu dùng khẳng định chương trình Black Friday tại MediaMart là “giảm thật” và “đúng như quảng cáo”. 92% cho biết sẽ quay lại mua sắm trong mùa Black Friday 2025 nếu ưu đãi tiếp tục duy trì chất lượng và mức giá minh bạch như hiện tại.

Khách hàng dễ dàng kiểm tra và đối chiếu giá bằng mã QR trên từng sản phẩm (Ảnh: MediaMart).

Đại diện hệ thống MediaMart, ông Vương Tuấn Anh - Giám đốc Kinh doanh - cho biết: “Chúng tôi chủ trương “bán hàng bằng sự thật’”. Toàn bộ các chương trình khuyến mãi đều được niêm yết công khai trên hệ thống website và tại siêu thị.

Mỗi sản phẩm đều được gắn mã QR để khách hàng có thể truy xuất giá gốc và kiểm tra khuyến mãi nhanh chóng ngay tại quầy kệ. Đây không chỉ là chiến lược kích cầu, mà còn là sự đầu tư lâu dài vào niềm tin khách hàng đối với thương hiệu”.

Tại MediaMart, toàn bộ ưu đãi đều được chuẩn bị bài bản với hàng hóa đầy đủ, niêm yết công khai và sẵn sàng phục vụ tại chỗ.

Tất cả sản phẩm đều được trưng bày kèm giá công khai, sẵn hàng (Ảnh: MediaMart).

Sự chủ động trong công tác chuẩn bị hàng hóa không chỉ giúp MediaMart giữ vững cam kết “giảm thật - quà thật”, mà còn hạn chế tối đa tình trạng hết hàng sớm, giúp khách hàng yên tâm mua sắm xuyên suốt mùa khuyến mãi.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị điện máy MediaMart (Ảnh: MediaMart).

