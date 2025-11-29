Bitcoin vượt 90.000 USD, "cá voi" thức giấc: Thị trường đã qua cơn bĩ cực?

Thị trường tài chính truyền thống có giờ nghỉ, nhưng tiền mã hóa (crypto) thì không bao giờ ngủ. Trong khi phố Wall đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn, thị trường tiền số đã tận dụng khoảng lặng này để tạo ra một cú hích đáng chú ý.

Bitcoin (BTC), "anh cả" của làng tiền số, đã chính thức đòi lại mốc 90.000 USD, kéo theo sắc xanh lan tỏa khắp các bảng điện tử, nhen nhóm lại hy vọng cho nhà đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm.

Phố Wall nghỉ lễ, tiền số "tăng ca"

Sau cú trượt dài khiến không ít nhà đầu tư thót tim về vùng 82.000 USD, bitcoin đã có màn quay xe ngoạn mục. Dữ liệu ghi nhận vào 28/11 cho thấy đồng tiền này đã chạm mức 91.600 USD, tăng hơn 5% chỉ trong vòng 24 giờ. Tính từ đầu tuần, thị giá bitcoin đã hồi phục 7,5%, dù vẫn còn cách khá xa mức đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD thiết lập hồi tháng 10.

Không chỉ bitcoin, các đồng tiền số vốn hóa lớn (altcoin) cũng đồng loạt "vào mood" lễ hội. Ethereum (ETH) - nền tảng hợp đồng thông minh lớn nhất - tăng 4,2% lên 3.035 USD. Solana (SOL), cái tên luôn thu hút dòng tiền đầu cơ, cũng nhảy vọt 3,6%. Ngay cả XRP, đồng tiền thường có diễn biến giá khó lường, cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 1%.

Điều thú vị của đợt phục hồi này nằm ở tính độc lập. Joshua Mahony, chuyên gia tại Scope Markets, nhận định: "Đợt tăng giá này diễn ra ngay khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa. Điều này cho thấy nội lực của thị trường crypto đang được củng cố mà không cần chống lưng từ đà hưng phấn của cổ phiếu công nghệ như thường thấy".

Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự tương đồng về tâm lý. Trước khi nghỉ lễ, chỉ số S&P 500 đã có chuỗi tăng 4 ngày mạnh nhất kể từ tháng 5, và Nasdaq Composite cũng tăng hơn 5%. Việc bitcoin bật tăng vào lúc này như một mảnh ghép hoàn hảo, củng cố thêm niềm tin rằng khẩu vị rủi ro của giới đầu tư toàn cầu đang quay trở lại.

Bitcoin, Ethereum và XRP đồng loạt tăng mạnh trong khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn (Ảnh: Decrypt).

Dấu chân "cá voi": Khi tay to ngừng bán tháo

Dưới góc độ phân tích dòng tiền và dữ liệu on-chain (dữ liệu trên chuỗi khối), câu chuyện đằng sau đợt tăng giá này mang nhiều ý nghĩa hơn một nhịp hồi kỹ thuật đơn thuần. Đó là sự trở lại của những "cá voi".

Suốt từ tháng 8, thị trường đã chịu áp lực bán ròng mạnh mẽ từ các ví nắm giữ lớn (những thực thể sở hữu trên 10.000 BTC). Họ đã tranh thủ chốt lời khi giá neo cao trên 100.000 USD. Nhưng gió đã đổi chiều.

Theo dữ liệu từ Glassnode, chỉ số Xu hướng Tích lũy của nhóm cá voi này đã chạm mốc 0.8 - một con số biết nói, cho thấy hoạt động mua vào đang diễn ra quyết liệt. Không chỉ "tay to", các nhà đầu tư cá nhân (ví dưới 1 BTC) và nhóm trung lưu (1.000-10.000 BTC) cũng đang âm thầm gom hàng.

Tại sao lại là vùng giá này? Câu trả lời nằm ở "giá vốn". Các phân tích chỉ ra rằng mức giá cơ sở của các quỹ ETF bitcoin giao ngay tại Mỹ nằm quanh mốc 82.000 USD. Do đó, việc bitcoin bật lên từ vùng 80.000-82.000 USD cho thấy thị trường đã xác lập đây là "vùng giá trị hợp lý.

Michael Saylor, một trong những người ủng hộ bitcoin nhiệt thành nhất, thậm chí đã ví von mức giá 80.000 USD là "món quà của Satoshi dành cho những người có niềm tin".

Việc dòng tiền lớn chuyển từ trạng thái "phân phối" (bán ra) sang "tích lũy" (mua vào) là một chỉ báo kinh điển trong phân tích kỹ thuật, thường báo hiệu sự kết thúc của một đợt điều chỉnh sâu và mở ra chân sóng mới.

Tâm lý thị trường: Sợ hãi là cơ hội?

Một nghịch lý thú vị đang diễn ra trên thị trường: Nhà đầu tư đang cảm thấy "an tâm" hơn ở mức giá 90.000 USD so với khi bitcoin còn ở mức trên 100.000 USD nhưng đang trên đà lao dốc.

Chỉ số Sợ hãi & Tham lam hiện đang ở mức 25 - vùng "Cực kỳ Sợ hãi". Theo lý thuyết đầu tư ngược xu hướng của các huyền thoại tài chính, đây thường là thời điểm vàng để giải ngân. Santiment, một nền tảng phân tích dữ liệu xã hội, nhận định: "Lịch sử cho thấy thị trường thường đi ngược lại đám đông. Các bước ngoặt lớn luôn xuất hiện khi niềm hy vọng của nhà đầu tư cá nhân gần như vụt tắt".

Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn là điều cần thiết. Tom Lee, Chủ tịch BitMine, người từng dự báo bitcoin đạt 250.000 USD, nay đã điều chỉnh kỳ vọng. Ông cho rằng mốc 250.000 USD vào cuối năm nay là khó khả thi, nhưng việc bitcoin quay lại 100.000 USD và phá đỉnh cũ 125.100 USD vẫn nằm trong tầm tay.

Nhà phân tích tiền số Ted (TedTalksMacro) đưa ra một kịch bản kỹ thuật cụ thể hơn: "Nếu bitcoin tái chiếm thành công mốc 93.000-94.000 USD, cánh cửa lên 100.000 USD sẽ rộng mở trước khi có bất kỳ đợt rung lắc nào khác."

Tháng 12 đang đến gần. Về mặt thống kê, tháng cuối năm thường không phải là tháng bùng nổ của bitcoin (lợi nhuận trung bình chỉ khoảng 4,75% từ năm 2013). Nhưng sau hai tháng 10 và 11 gây thất vọng, thị trường đang kỳ vọng vào một ngoại lệ.

Thị trường tiền số luôn ẩn chứa bất ngờ, và như nhà giao dịch Jelle nhận định: "Sau cú bán tháo khiến tất cả bất ngờ, sự phục hồi trong nghi ngờ mới là kịch bản đau đầu nhất cho những ai đã lỡ tay bán đúng đáy".