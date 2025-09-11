Bitcoin sẽ lên mốc 10 triệu USD nhờ "cuộc di tản" của 900.000 tỷ USD?

Trong thế giới tài chính, nơi những con số nhảy múa hàng ngày, có những dự báo buộc người ta phải dừng lại và suy ngẫm. Không phải là 100.000 USD hay 1 triệu USD, mà là 10 triệu USD cho một bitcoin vào năm 2035.

Con số này, được đưa ra bởi nhà phân tích Joe Burnett, không chỉ vượt xa dự đoán 1,5 triệu USD của Cathie Wood (ARK Invest) mà còn thách thức cả những người lạc quan nhất.

Thoạt nghe, đây có vẻ là một tuyên bố ngông cuồng. Nhưng đằng sau nó là một luận điểm kinh tế vĩ mô sắc bén, một tầm nhìn về sự tái định hình của tài sản toàn cầu. Burnett cho rằng, hành trình đến 8 con số của bitcoin không được thúc đẩy bởi sự cường điệu, mà bởi hai động lực kiến tạo không thể đảo ngược.

Cuộc di tản vĩ đại của 900.000 tỷ USD

Hãy bắt đầu với quy mô của hệ thống tài chính toàn cầu. Hiện tại, có khoảng 900.000 tỷ USD đang được cất giữ trong các loại tài sản truyền thống như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và vàng. Theo Burnett, tất cả tài sản này đều có một điểm yếu chí mạng: chúng có thể bị pha loãng giá trị.

Các ngân hàng trung ương có thể in thêm tiền, làm mất giá đồng nội tệ. Các công ty có thể phát hành thêm cổ phiếu, làm loãng giá trị cổ phần của bạn. Nguồn cung vàng và bất động sản, dù hạn chế, vẫn có thể tăng lên. Trong một thế giới mà nguồn cung của mọi thứ đều có thể bị can thiệp, giá trị tài sản của bạn luôn đứng trước nguy cơ xói mòn.

Và đây là lúc bitcoin bước vào sân khấu.

Bitcoin là loại tài sản tiền tệ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nhân loại có nguồn cung cố định tuyệt đối: 21 triệu đồng. Không một chính phủ, không một ngân hàng trung ương, không một cá nhân nào có thể tạo ra thêm bitcoin. Nó miễn nhiễm hoàn toàn với rủi ro pha loãng.

Lập luận của Burnett rất sắc bén: Khi dòng vốn toàn cầu ngày càng nhận ra sự mong manh của các tài sản truyền thống, một cuộc "di tản" sang nơi trú ẩn an toàn nhất là không thể tránh khỏi. Bitcoin, với đặc tính khan hiếm tuyệt đối, sẽ trở thành "hầm trú ẩn kỹ thuật số" hút về một phần trong khối tài sản 900.000 tỷ USD kia.

Để hình dung, nếu bitcoin đạt 10 triệu USD, vốn hóa thị trường của nó sẽ vào khoảng 200.000 tỷ USD. Con số này nghe có vẻ khổng lồ, nhưng nó sẽ chỉ chiếm khoảng 11% tổng giá trị tài sản toàn cầu vào năm 2035 (giả sử tốc độ tăng trưởng trung bình 7%/năm). Một tỷ lệ hoàn toàn khả thi cho một tài sản được mệnh danh là "vàng kỹ thuật số".

Tượng Satoshi Nakamoto - người được cho là cha đẻ bitcoin - tại El Zonte, El Salvador (Ảnh: Getty).

Khi AI và robot "giết chết" lạm phát

Nếu luận điểm đầu tiên dựa trên kinh tế vĩ mô, thì luận điểm thứ hai còn mang tính vị lai hơn: sức mạnh giảm phát của công nghệ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và robot đang phát triển với tốc độ vũ bão, liên tục tối ưu hóa sản xuất, cắt giảm chi phí và tạo ra sự dư thừa hàng hóa, dịch vụ. Về mặt lý thuyết, điều này sẽ dẫn đến một kỷ nguyên giảm phát tự nhiên: mọi thứ sẽ ngày càng rẻ hơn.

Tuy nhiên, hệ thống tiền pháp định (fiat) hiện tại được xây dựng dựa trên lạm phát. Các chính phủ cần lạm phát để quản lý nợ và khuyến khích chi tiêu. Họ sẽ làm mọi cách để chống lại sự giảm phát tự nhiên bằng cách in thêm tiền, giữ cho giá cả tăng một cách giả tạo.

Bitcoin chính là lối thoát khỏi sự méo mó này. Nó cho phép sức mạnh giảm phát của công nghệ được phát huy trọn vẹn. Burnett đưa ra một ví dụ đầy sức nặng: "Một người nắm giữ 0,1 BTC hôm nay (trị giá khoảng 10.000 USD) có thể chứng kiến sức mua của mình tăng gấp 100 lần vào năm 2035, khi hàng hóa và dịch vụ trở nên rẻ chưa từng có".

Trong tương lai đó, giá trị của bitcoin không chỉ tăng lên so với đồng USD mà sức mua thực tế của nó sẽ tăng theo cấp số nhân.

Rào cản lớn nhất: Bức tường hoài nghi vĩnh cửu

Tuy nhiên, con đường đến 10 triệu USD không được trải bằng hoa hồng. Rào cản lớn nhất không nằm ở công nghệ hay thuật toán, mà nằm ở chính tâm lý con người.

Luke Broyles, cố vấn của The Bitcoin Adviser, đã chỉ ra một sự thật trớ trêu: sự hoài nghi sẽ bám theo bitcoin ở mọi cột mốc giá.

"Tôi tin rằng khi bitcoin đạt 5 triệu hay 10 triệu USD, mọi người vẫn sẽ nói: Nó đã chiếm 8% tài sản toàn cầu rồi. Không thể cao hơn được nữa đúng không?", Broyles chia sẻ.

Lịch sử đã chứng minh điều này. Ở mốc 1.000 USD, người ta nói nó là bong bóng. Ở 100.000 USD, họ nói nó đã quá cao. Và trong mỗi đợt điều chỉnh giá, những lời tiên tri về sự sụp đổ lại vang lên.

Nhiều người vẫn xa lạ với bitcoin đơn giản vì không hiểu nó hoạt động thế nào. Một khảo sát cho thấy 43% chưa từng dùng tiền số vì lý do này. Với họ, bitcoin vẫn là khái niệm mơ hồ, khó nắm bắt.

Broyles gợi ý một lối đi khác: thay vì cố thuyết phục ai đó trích lương hàng tháng để mua bitcoin, hãy gắn nó với tài sản quen thuộc nhất, đó là căn nhà. Ông đặt vấn đề: “Cái nào dễ hơn, bảo một người hoài nghi bỏ 1.000 USD mua bitcoin suốt 200 tháng, hay nói họ có thể tái cấp vốn căn nhà để chuyển phần vốn đó sang bitcoin?”.

Theo Broyles, đây có thể chính là “cú hích” tâm lý, biến bitcoin từ một tài sản xa lạ thành lựa chọn quen thuộc trong danh mục đầu tư của mỗi gia đình.

Hành trình của bitcoin đến 10 triệu USD hay bất kỳ con số nào khác không chỉ là về giá cả mà là một cuộc đấu trí giữa tầm nhìn kinh tế vĩ mô và tâm lý đám đông, giữa sức mạnh không thể cản phá của công nghệ và sự kháng cự cố hữu của thói quen. Tương lai của bitcoin không chỉ phụ thuộc vào mã nguồn của nó, mà còn phụ thuộc vào khả năng chúng ta thay đổi tư duy về chính bản chất của tiền tệ và giá trị.