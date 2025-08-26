Bitcoin giảm 3% trong 24 giờ, thủng mốc 110.000 USD

Cú trượt dài dưới mốc tâm lý quan trọng

Tính đến sáng ngày 26/8, giá bitcoin đã chính thức rơi xuống dưới ngưỡng 110.000 USD, giao dịch quanh mốc 109.500 USD, giảm gần 3% trong 24 giờ qua. Đây là mức giá thấp nhất kể từ ngày 9/7.

Theo chuyên gia phân tích Rachael Lucas từ BTC Markets, thị trường đã phải hứng chịu một "cơn bão hoàn hảo". Trước đó, vào thứ sáu, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole đã nhen nhóm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất, đẩy giá bitcoin chạm mốc 117.000 USD. Tuy nhiên, sự lạc quan nhanh chóng phai nhạt khi thị trường nhận ra bức tranh vĩ mô vẫn còn quá nhiều bất ổn.

Đòn giáng quyết định đến từ một "cá voi" (nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn coin) khi người này bất ngờ bán tháo 24.000 BTC, trị giá khoảng 2,6 tỷ USD. Hành động này đã kích hoạt một hiệu ứng domino, kéo theo hàng loạt lệnh thanh lý trên thị trường phái sinh. D

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy, tổng giá trị các lệnh bị thanh lý trong 24 giờ qua đã vượt 940 triệu USD, phần lớn trong số đó là các lệnh mua (long) - những người đặt cược vào việc giá sẽ tăng.

Việc giá bitcoin không giữ được mốc 110.800 USD là một tín hiệu đáng lo ngại. Tổ chức phân tích on-chain Glassnode cảnh báo: "Đây là mức giá trung bình mà các nhà đầu tư đã mua bitcoin trong 3 tháng qua. Lịch sử cho thấy, việc không giữ vững trên mức này thường dẫn đến tình trạng yếu kém của thị trường kéo dài nhiều tháng, thậm chí là những đợt điều chỉnh sâu hơn".

Giá bitcoin xuống dưới 110.000 USD/BTC, đồng thời cộng hưởng với đợt bán tháo 2,6 tỷ USD từ một “cá voi” bí ẩn, khiến nhà đầu tư nín thở theo dõi thị trường (Ảnh: Decrypt).

Cuộc chiến tâm lý: "Mua khi sợ hãi" dễ nói hơn dễ làm

Sự sụt giảm đột ngột của thị trường đã đẩy các nhà đầu tư vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Rất nhiều người từng thề thốt sẽ "bắt đáy" nếu bitcoin giảm về một mức giá hấp dẫn. Nhưng khi con số "trong mơ" ấy xuất hiện, phần lớn lại chần chừ.

Matt Hougan, CEO của quỹ đầu tư Bitwise, lý giải một cách sâu sắc: "Sau một đợt giảm, cảm giác mua vào chẳng bao giờ dễ chịu". Khi thị trường tăng nóng, tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) thống trị. Khi thị trường lao dốc, nỗi sợ hãi lại bao trùm, khiến những kế hoạch táo bạo nhất cũng trở nên run rẩy.

Để chống lại sự dao động tâm lý này, Hougan đề xuất một phương pháp đơn giản đến mức đáng ngạc nhiên: một tờ giấy nhớ.

"Hãy xác định trước mức giá bạn thực sự muốn mua", ông khuyên trong một bài đăng trên X. "Viết con số đó ra một mẩu giấy nhớ và dán nó ngay trên màn hình của bạn. Khi thị trường khiến bạn lung lay niềm tin, quyết định của bạn đã có sẵn ở đó. Việc ghi con số ra giấy có thể là một cách rèn luyện kỷ luật".

Ý tưởng này ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ Tom Lee, nhà phân tích nổi tiếng của Fundstrat. "Hoàn toàn đồng ý 100%", Lee bình luận. "Kỷ luật chứ không phải cảm xúc mới là yếu tố tạo nên người chiến thắng, thay vì những kẻ bán tháo trong hoảng loạn".

Những mốc giá cần theo dõi và tương lai bất định

Vậy đâu là những con số mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang dán trên "tờ giấy nhớ" của họ?

Rick Maeda, nhà phân tích tại Presto Research, chỉ ra các vùng hỗ trợ quan trọng.

105.000 USD: Đây là vùng giá mà bitcoin đã bứt phá hồi tháng 6.

100.000 USD: Một ngưỡng tâm lý cực kỳ quan trọng, đồng thời là nơi tập trung của nhiều hợp đồng quyền chọn. Nếu mốc này bị phá vỡ, thị trường có thể chứng kiến một làn sóng bán tháo và giải chấp mạnh mẽ hơn nữa.

Ở chiều ngược lại, đà phục hồi sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự lớn ở vùng 118.000-120.000 USD, chừng nào bức tranh vĩ mô chưa có dấu hiệu sáng sủa hơn.

Tất cả sự chú ý giờ đây đang đổ dồn vào ngày thứ năm tới khi Mỹ công bố hai dữ liệu kinh tế cực kỳ quan trọng: số liệu GDP điều chỉnh cho quý II và chỉ số lạm phát lõi PCE (chỉ số lạm phát ưa thích của Fed).

Các nhà kinh tế dự đoán tăng trưởng sẽ nhích nhẹ, nhưng lạm phát có thể tăng tốc. Nếu tăng trưởng bất ngờ suy giảm và lạm phát tăng mạnh hơn dự kiến, kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 tới có thể bị phá sản, và đó sẽ là một tin xấu cho các tài sản rủi ro như bitcoin.

Trong ngắn hạn, thị trường bitcoin vẫn sẽ bị chi phối bởi những bất ổn chính trị và các dữ liệu kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, dù giá giảm gần 3% trong 24 giờ, bitcoin vẫn ghi nhận mức tăng hơn 70% so với một năm trước. Đối với các nhà đầu tư, đây là thời điểm mà kỷ luật, chiến lược rõ ràng và có lẽ là một mẩu giấy nhớ đơn giản, lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết.