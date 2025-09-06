Bitcoin và cuộc đào thoát lớn nhất kể từ năm 2022

Một sự kiện đang diễn ra âm thầm nhưng đủ sức lay chuyển cả thị trường, đó là cuộc di tản khổng lồ của các "cá voi" bitcoin. Chỉ trong vòng một tháng qua, hơn 100.000 BTC, tương đương hàng chục tỷ USD, đã được chuyển khỏi các ví lưu trữ lớn.

Theo dữ liệu từ CryptoQuant, đây là đợt bán tháo mạnh mẽ nhất mà các nhà đầu tư lớn thực hiện kể từ năm 2022, tạo ra một làn sóng bất an và đẩy đồng tiền số giá trị nhất hành tinh vào một ngã rẽ quyết định.

Cơn sóng ngầm từ đại dương: Khi "cá voi" xả hàng

Sau một tuần biến động mạnh, giá bitcoin hiện tìm được điểm hỗ trợ quanh 110.000 USD và đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trong thời gian tới. Trong vài tuần nay, giá bitcoin dao động trong khoảng 104.000-116.000 USD, trong khi các “cá voi” thế hệ OG gần đây đã bán bớt một phần nắm giữ của mình.

Hệ quả tức thì của cuộc bán tháo này là giá bitcoin đã chao đảo và rơi xuống dưới mốc tâm lý 108.000 USD/BTC, một động thái làm lung lay cấu trúc giá ngắn hạn. Nhà phân tích Caueconomy của CryptoQuant nhận định, hành động phân phối quyết liệt này phản ánh một tâm lý cực kỳ thận trọng từ những người chơi lớn, những người thường được cho là có tầm nhìn dài hạn và thông tin sâu sắc hơn thị trường.

Sự di chuyển đó không chỉ là một biến động ngắn hạn. Dữ liệu từ Glassnode, một công ty phân tích on-chain uy tín, càng tô đậm thêm bức tranh khi chỉ ra rằng tổng lượng bitcoin do cá voi (các thực thể nắm giữ từ 100 đến 10.000 BTC) nắm giữ đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua. Đáng chú ý hơn, số dư trung bình của mỗi "cá voi" hiện chỉ còn khoảng 488 BTC - một con số chưa từng thấy kể từ cuối năm 2018.

Thị trường ngay lập tức chia thành 2 luồng quan điểm trái ngược. Một bên lo ngại rằng tín hiệu suy yếu này rõ ràng, cũng là lời cảnh báo rằng những người nắm giữ thông minh đang lặng lẽ rời khỏi con tàu trước khi bão ập đến.

Tuy nhiên, một phe khác lại nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan hơn. Họ cho rằng đây là một bước tiến tích cực, một sự tái phân bổ tài sản lành mạnh giúp bitcoin tiến gần hơn đến lý tưởng phi tập trung cốt lõi của nó. Khi ít bitcoin tập trung trong tay một số ít người, thị trường sẽ trở nên bền vững và ít bị thao túng hơn.

Lịch sử các chu kỳ trước cũng cho thấy, quá trình phân phối của "cá voi" thường diễn ra trước các giai đoạn tích lũy mới, khi họ chốt lời trên đỉnh và chuẩn bị mua lại ở mức giá thấp hơn. Do đó, dù áp lực bán trước mắt là có thật, nó cũng có thể là dấu hiệu dọn đường cho một đợt tăng trưởng mới.

Bitcoin tìm điểm hỗ trợ quanh 110.000 USD sau tuần biến động, trong khi các “cá voi” OG bán bớt nắm giữ (Minh họa: AI).

Chu kỳ tăng trưởng đã đến hồi kết?

Nếu dữ liệu bán tháo của "cá voi" là một chỉ báo về "cái gì" đang xảy ra, thì phân tích chu kỳ lại cho chúng ta một góc nhìn về "khi nào" nó có thể kết thúc. Nhà phân tích thị trường Crypto Birb đã đưa ra một tính toán khiến nhiều nhà đầu tư phải giật mình. Kể từ mức đáy vào tháng 11/2022, bitcoin đã có một chu kỳ tăng trưởng kéo dài 1.017 ngày.

Nhìn lại lịch sử, các chu kỳ tăng trưởng trước đây thường đạt đỉnh trong khoảng từ 1.060 đến 1.100 ngày. Điều này có nghĩa là nếu lịch sử lặp lại, đỉnh của chu kỳ hiện tại có thể xuất hiện từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 năm nay, chỉ còn khoảng 50 ngày nữa.

Một mô hình khác cũng củng cố cho giả thuyết này là thời gian sau sự kiện "halving" - sự kiện giảm một nửa phần thưởng khối của bitcoin diễn ra vào tháng 4/2024. Theo thống kê, các đỉnh chu kỳ thường hình thành sau halving từ 518 đến 580 ngày. Hiện tại, thị trường đã đi được 503 ngày. Cả hai mô hình đều đồng quy tại một điểm: bitcoin đang bước vào "vùng nóng", giai đoạn mà đỉnh cao của sự hưng phấn có thể sớm xuất hiện.

Lời cảnh báo đi kèm cũng vô cùng đáng ngại. Crypto Birb nhấn mạnh rằng mọi đỉnh chu kỳ trong quá khứ đều kéo theo một đợt điều chỉnh tàn khốc, với mức giảm từ 70% - 80% trong vòng một năm sau đó. Nếu kịch bản này tái diễn, một thị trường gấu vào năm 2026 gần như là điều chắc chắn.

Trận chiến tại ngưỡng 116.000 USD và bối cảnh toàn cục

Giữa những phân tích vĩ mô, thị trường ngắn hạn đang diễn ra một trận chiến giằng co. Glassnode mô tả giai đoạn hiện tại là một "vùng tích lũy", với giá bitcoin dao động trong một biên độ hẹp trong khoảng 104.000-116.000 USD. Đây là giai đoạn thị trường "tiêu hóa" nguồn cung lớn từ các đợt bán tháo và tìm kiếm hướng đi tiếp theo.

Ngưỡng 116.000 USD được xem là một pháo đài kháng cự quan trọng. Nếu bitcoin có thể bứt phá một cách bền vững qua mức này, niềm tin sẽ quay trở lại, thu hút dòng tiền mới và kích hoạt lại xu hướng tăng giá. Ngược lại, nếu phe bán chiếm ưu thế và đẩy giá thủng vùng hỗ trợ 107.700-108.700 USD, một cú trượt sâu về vùng 93.000-95.000 USD là hoàn toàn có thể xảy ra.

Bối cảnh toàn cục cũng không mấy sáng sủa. Dòng vốn vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay, vốn là động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn đầu năm, gần đây đã chuyển sang trạng thái âm, cho thấy nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức đang hạ nhiệt. Thị trường hợp đồng tương lai cũng phản ánh một sự thờ ơ tương tự.

Thêm vào đó, tháng 9 theo lịch sử thường là một tháng "đỏ lửa" đối với bitcoin. Nhà phân tích Benjamin Cowen lưu ý rằng trong các năm sau halving, tháng 9 thường là thời điểm thị trường chạm đáy cục bộ trước khi phục hồi mạnh mẽ vào quý IV để tạo đỉnh chu kỳ.

Tuy nhiên, vẫn còn một tia hy vọng le lói từ yếu tố vĩ mô. Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 17/9 đang được cả thế giới theo dõi. Một quyết định cắt giảm lãi suất, dù chỉ 25 điểm cơ bản, cũng có thể bơm một lượng thanh khoản khổng lồ vào nền kinh tế, và một phần trong đó có thể chảy vào các tài sản rủi ro như bitcoin, tạo ra một cú hích bất ngờ.

Tháng 9 thường là giai đoạn áp lực bán cao với bitcoin và altcoin, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho đợt điều chỉnh. Lịch sử cho thấy bitcoin thường chạm đáy vào tháng này sau halving (Ảnh: The Currency Analytics).

Bitcoin đang ở một ngã rẽ lịch sử. Một bên là cơ hội bứt phá để thiết lập đỉnh cao mới nếu vượt qua được kháng cự 116.000 USD/BTC, một bên là nguy cơ sụp đổ nếu thủng mốc hỗ trợ quan trọng.

Với bối cảnh "cá voi" bán tháo, dòng tiền ETF suy yếu và thời gian chu kỳ dường như đang dần khép lại, các nhà đầu tư cần phải hết sức thận trọng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường chính đang bão tố, các dự án mới như Bitcoin Hyper (HYPER) lại đang nổi lên như một điểm sáng. Bitcoin Hyper (HYPER) đã thu hút hơn 13,7 triệu USD vốn huy động, hướng đến giải quyết những vấn đề cốt lõi của bitcoin: giao dịch chậm, phí cao và thiếu hợp đồng thông minh.