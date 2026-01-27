Bitcoin rơi tự do, tỷ USD tháo chạy kỷ lục, đáy sâu ở đâu?

Theo dữ liệu từ Bloomberg, bitcoin đã có một khởi đầu tuần mới đầy sóng gió khi giá trượt xuống dưới mốc 88.000 USD/BTC, thậm chí có thời điểm chạm vùng 86.000 USD - mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026. So với đỉnh cao gần 126.000 USD thiết lập vào cuối năm 2025, đồng tiền này đã bốc hơi khoảng 25% giá trị chỉ trong vòng 6 tháng.

Trái ngược hoàn toàn với sự ảm đạm của thị trường crypto, vàng đang tỏa sáng rực rỡ. Coingape ghi nhận giá vàng đã chính thức phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử, vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce, thậm chí chạm mốc 5.100 USD trong phiên giao dịch châu Á.

Sự phân kỳ này cho thấy một thực tế phũ phàng đối với những người ủng hộ luận điểm "bitcoin là vàng kỹ thuật số".

Bitcoin đã giảm khoảng 25% trong vòng 6 tháng qua và hiện đang giao dịch dưới mốc 88.000 USD (Minh họa: CryptoTicker).

"Cá mập" lặng lẽ rút quân

Điều đáng ngại nhất trong đợt sụt giảm này không phải là tâm lý hoảng loạn của các nhà đầu tư cá nhân, mà là động thái rút lui có hệ thống của các tổ chức lớn.

Theo phân tích từ Great Speculations (Trefis), dòng vốn từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay (spot ETF) tại Mỹ đang đảo chiều mạnh mẽ. Chỉ riêng trong tuần kết thúc ngày 23/1, các quỹ này đã chứng kiến mức rút ròng lên tới 1,33 tỷ USD - con số kỷ lục tính theo tuần kể từ tháng 2/2025.

Đáng chú ý, 2 gã khổng lồ dẫn đầu làn sóng này là quỹ IBIT của BlackRock và FBTC của Fidelity. Việc các tổ chức tài chính hàng đầu cắt giảm vị thế cho thấy đây là một quá trình giảm rủi ro mang tính cấu trúc, chứ không đơn thuần là chốt lời ngắn hạn. Dữ liệu on-chain cũng củng cố nhận định này khi nhóm nhà đầu tư "sành sỏi" (nắm giữ từ 100 đến 1.000 BTC) đang có động thái phân phối tài sản tương tự như giai đoạn ngay trước cú sập năm 2022.

Bên cạnh đó, sự bất định về pháp lý cũng là một đòn giáng mạnh vào tâm lý thị trường. Việc sàn giao dịch Coinbase rút lại sự ủng hộ đối với Đạo luật CLARITY, cùng với những lo ngại về việc Chính phủ Mỹ có thể đối mặt với nguy cơ đóng cửa, đã khiến niềm tin của nhà đầu tư lung lay dữ dội.

Kịch bản nào cho bitcoin: 56.000 USD hay vực thẳm sâu hơn?

Câu hỏi lớn nhất lúc này là: Đợt điều chỉnh này sẽ dừng lại ở đâu?

Về mặt phân tích kỹ thuật, bitcoin đang mất đi các mốc hỗ trợ quan trọng. Giá hiện giao dịch dưới đường trung bình động 365 ngày (quanh mức 101.000 USD). Tín hiệu từ các chỉ báo động lượng như MACD hay RSI đều cho thấy phe bán đang kiểm soát cuộc chơi.

Theo các chuyên gia từ CryptoQuant được trích dẫn bởi Trefis, nếu không giữ được vùng giá hiện tại, mục tiêu giảm trung hạn của Bitcoin có thể là 70.000 USD. Trong kịch bản xấu hơn, giá có thể tìm về mốc 56.000 USD - đây là mức "giá thực hiện" nơi các thị trường giá xuống trong quá khứ thường tìm thấy đáy.

Tuy nhiên, thị trường vẫn tồn tại những góc nhìn bi quan hơn nhiều. Nhà giao dịch kỳ cựu Peter Brandt cảnh báo về rủi ro sụt giảm tới 80%, đưa giá về 25.000 USD. Thậm chí, Mike McGlone của Bloomberg còn đề cập đến khả năng cực đoan là 10.000 USD. Dẫu vậy, cần nhấn mạnh rằng đây là những rủi ro "đuôi", chỉ xảy ra trong trường hợp suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng hoặc sự sụp đổ hoàn toàn của dòng vốn tổ chức.

Một điểm sáng le lói là quá trình "thanh lọc đòn bẩy" dường như đã hoàn tất. Lượng hợp đồng mở trên thị trường phái sinh đã giảm 40% so với đỉnh, giúp giảm thiểu nguy cơ về những cú sập giá đột ngột do thanh lý dây chuyền.

Chờ đợi "gió đông" từ giữa năm 2026

Dù bức tranh ngắn hạn khá u ám, nhưng triển vọng dài hạn của bitcoin không hoàn toàn bế tắc. Lịch sử đã chứng minh, sau những đợt điều chỉnh sâu từ 40-50%, thị trường thường cần từ 6-16 tháng để phục hồi và thiết lập đỉnh mới.

Giới quan sát đang đặt kỳ vọng vào nửa cuối năm 2026 với 2 chất xúc tác chính. Thứ nhất, sự thay đổi trong ban lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 5 tới có thể mang lại làn gió mới với chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Thứ hai, nếu khung pháp lý được hoàn thiện thông qua các đạo luật mới, dòng vốn 50 tỷ USD từ các tổ chức có thể sẽ quay trở lại thị trường.

Các dự báo thận trọng cho rằng, nếu vượt qua được cơn bão hiện tại và giữ vững vùng hỗ trợ 84.000 USD (mức giá vốn trung bình của nhà đầu tư ETF), bitcoin hoàn toàn có thể phục hồi và hướng tới mục tiêu 120.000-170.000 USD vào cuối năm.

Ông Sean McNulty, Trưởng bộ phận giao dịch phái sinh tại FalconX, nhận định trên Bloomberg: "Đợt hồi phục nhẹ đầu tuần mang tính chất tạm nghỉ nhiều hơn là một cú bật mạnh. Thị trường vẫn đang trong trạng thái chờ đợi một tín hiệu rõ ràng hơn từ dòng tiền".