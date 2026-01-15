Bitcoin tăng bất chấp tin dữ, dòng tiền lớn đang toan tính gì?

Theo ghi nhận từ CoinDesk, trong phiên giao dịch sáng 14/1 (giờ Mỹ), giá bitcoin đã có thời điểm chạm ngưỡng 97.000 USD/BTC. Đà hưng phấn này ngay lập tức lan tỏa sang thị trường chứng khoán, kéo theo hàng loạt mã cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa dậy sóng.

Cụ thể, Strategy (MSTR) - doanh nghiệp nổi tiếng với việc nắm giữ lượng lớn bitcoin - đã tăng hơn 8%. Tương tự, tại thị trường châu Á, gã khổng lồ Metaplanet cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 15% ngay trong phiên giao dịch tại Tokyo.

Tuy nhiên, điều khiến giới quan sát tài chính chú ý không chỉ là những con số xanh mướt trên bảng điện tử tiền số, mà là sự phân hóa rõ rệt của dòng tiền. Trong khi bitcoin tăng khoảng 10% từ đầu năm, thì nhóm cổ phiếu công nghệ lại tỏ ra hụt hơi. Quỹ Invesco QQQ Trust (mô phỏng chỉ số Nasdaq 100) đã giảm hơn 1% trong ngày và gần như đi ngang kể từ đầu năm.

Sự "lệch pha" này cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang thay đổi. Thay vì đặt cược vào tăng trưởng công nghệ, dòng vốn đang tìm đến các tài sản trú ẩn. Vàng đang giao dịch quanh mức kỷ lục 4.600 USD/ounce, bạc vượt 91 USD/ounce, và bitcoin - được ví như "vàng kỹ thuật số" - đang hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này.

Giá bitcoin tiếp tục tăng mạnh, vượt 97.000 USD, đánh dấu mức cao nhất trong 2 tháng gần đây (Ảnh: TradingView).

Vượt qua "bóng ma" lạm phát và bất ổn địa chính trị

Một điểm đáng chú ý trong đợt tăng giá này là khả năng "miễn nhiễm" của bitcoin trước các tin tức vĩ mô bất lợi. Theo dữ liệu từ CoinTelegraph, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11 của Mỹ vừa được công bố ở mức 3%, cao hơn so với dự báo 2,7%. Thông thường, lạm phát cao sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, gây áp lực lên các tài sản rủi ro.

Song, phản ứng của thị trường lần này hoàn toàn trái ngược. Giới đầu tư dường như đã bỏ qua nỗi lo lãi suất để tập trung vào các rủi ro địa chính trị và pháp lý.

Theo phân tích của ông David Morrison, chuyên gia tại Trade Nation, việc một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell được khởi động đã khiến tâm lý thị trường xao động. Nhà đầu tư lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương và những biến động chính sách, từ đó thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Đích đến 100.000 USD: Giấc mơ hay hiện thực?

Với đà tăng hiện tại, câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này là: Liệu bitcoin có thể chinh phục cột mốc lịch sử 100.000 USD?

Theo ông Alex Kuptsikevich, Trưởng bộ phận phân tích thị trường của FxPro chia sẻ với CoinDesk: "Về mặt kỹ thuật, bitcoin hiện đã có một lộ trình khá thoáng để hướng tới vùng 100.000-106.000 USD. Đà tăng này được hỗ trợ mạnh mẽ khi giá đã vượt xa đường trung bình động 50 ngày".

Đồng quan điểm, QCP Capital (Singapore) cho rằng sự thăng hoa của thị trường kim loại quý đang đóng vai trò là bệ đỡ vững chắc cho bitcoin. Khi nhà đầu tư mua vàng và bạc để chống lại sự mất giá của tiền tệ, giá trị tương đối của bitcoin cũng được nâng lên, thu hút dòng tiền quay lại tài sản số.

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cũng củng cố thêm niềm tin này. Trên sàn Deribit, khối lượng giao dịch quyền chọn mua ở các mức giá 96.000 USD, 98.000 USD và 100.000 USD đang tăng đột biến, cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược lớn vào kịch bản bitcoin chạm mốc 6 chữ số trong ngắn hạn.

Các nhà phân tích cho rằng bitcoin đang đi đúng hướng tiến tới mốc 100.000 USD (Ảnh: Cryptorank).

Tuy nhiên, thị trường vẫn cần sự thận trọng nhất định. Chuyên gia Rekt Capital lưu ý trên CoinTelegraph rằng để duy trì đà tăng bền vững, bitcoin cần phải đóng cửa tuần trên mức hỗ trợ then chốt 93.500 USD.

Nếu giữ vững vùng giá này, lịch sử tăng giá mạnh mẽ như hồi tháng 4/2025 hoàn toàn có thể lặp lại. Ngược lại, những biến động pháp lý sắp tới tại Thượng viện Mỹ liên quan đến giám sát tài chính vẫn là một ẩn số mà giới đầu tư không thể lơ là.

Trong bối cảnh kịch bản kinh tế "Goldilocks" (không quá nóng cũng không quá lạnh) đang nhen nhóm trở lại, thị trường tài chính tuần tới hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, nơi cơ hội và rủi ro đan xen trong từng nhịp đập của bảng điện tử.