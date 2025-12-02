Bitcoin lao dốc, vàng thăng hoa nhờ một tín hiệu

Thị trường tài chính đầu tuần chứng kiến sự phân hóa sâu sắc dòng tiền đầu tư. Trong khi bitcoin và nhóm cổ phiếu tài sản số chìm trong sắc đỏ do lo ngại về thanh khoản và áp lực vĩ mô từ Nhật Bản thì vàng lại tỏa sáng như một "hầm trú ẩn" an toàn trước thềm quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá bitcoin "bốc hơi" vì bóng ma lãi suất Nhật Bản

Mở đầu tuần mới, sắc đỏ bao trùm thị trường tiền mã hóa khi bitcoin có thời điểm sụt giảm tới 8%, rơi xuống mức thấp nhất 84.000 USD/BTC. Dù đã có nhịp hồi phục nhẹ lên quanh vùng 86.787 USD sau đó nhưng đồng tiền số lớn nhất hành tinh vẫn ghi nhận mức giảm hơn 4% so với phiên trước, kéo theo tâm lý hoang mang lan rộng.

Giới chuyên gia nhận định, cú "sẩy chân" này không hẳn đến từ nội tại của bitcoin mà xuất phát từ nỗi sợ mang tên “đồng yên Nhật". Những đồn đoán về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể nâng lãi suất đã kích hoạt ký ức kinh hoàng của tháng 8/2024. Khi đó, làn sóng đóng vị thế vay đồng yên giá rẻ để đầu tư tài sản rủi ro đã khiến bitcoin rơi tự do từ 66.000 USD xuống 54.000 USD chỉ trong vài ngày.

Ông Nic Puckrin, đồng sáng lập Coin Bureau, bình luận, lịch sử dường như đang lặp lại và nhà đầu tư đang chọn cách phòng thủ. Tuy nhiên, bức tranh vĩ mô vẫn có điểm sáng khi Fed nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất trong tháng 12 tới.

Thực tế, lực cầu trên thị trường giao ngay đang rất yếu. Các quỹ ETF bitcoin vừa trải qua tháng 11 tồi tệ với dòng vốn rút ròng lên tới 3,5 tỷ USD. Dù dữ liệu on-chain cho thấy một lượng lớn stablecoin đang nằm chờ trên các sàn giao dịch - mức cao nhất từ năm 2018 - nhưng dòng tiền này vẫn "án binh bất động", chưa chịu nhập cuộc bắt đáy.

Bitcoin có một phiên giảm mạnh, có lúc mất tới 8% trong ngày 1/12, kéo theo đà bán tháo lan rộng ở nhóm cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa (Ảnh: Cryptodnes).

"Cá mập" Strategy: Giữa tâm bão vẫn gom thêm hàng

Cú lao dốc của bitcoin ngay lập tức tạo áp lực "kép" lên các cổ phiếu liên quan. Trong 30 ngày qua, Coinbase đã giảm 20%, Robinhood mất 16%, và đặc biệt là Strategy (MSTR) - doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới - đã "bay hơi" gần 40% giá trị vốn hóa.

Thị trường râm ran tin đồn liệu Strategy có phải bán bitcoin để trả nợ nếu giá tiếp tục giảm?

Đáp lại những lo ngại đó, "nhà vô địch bitcoin" Michael Saylor đã có động thái trấn an đầy sức nặng. Strategy vừa công bố mua thêm 130 bitcoin với giá bình quân gần 90.000 USD, nâng tổng sở hữu lên con số khổng lồ 650.000 đơn vị - chiếm khoảng 3,1% tổng cung bitcoin toàn cầu.

Công ty cũng thiết lập một quỹ dự trữ tiền mặt trị giá 1,44 tỷ USD để đảm bảo chi trả cổ tức và lãi vay, đập tan nỗi lo về thanh khoản.

Ông Mark Palmer, chuyên gia phân tích từ Benchmark, khẳng định nỗi sợ của đám đông là phi thực tế. Theo ông, Strategy chỉ gặp rắc rối nếu bitcoin rơi xuống dưới 12.700 USD, tức là giảm thêm 86% từ mức hiện tại. Với sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn hiện nay, kịch bản này gần như không tưởng.

Vàng và bạc: "Ngôi sao sáng" nhờ kỳ vọng từ Fed

Trái ngược hoàn toàn với sự ảm đạm của tiền số, thị trường kim loại quý đang thăng hoa rực rỡ. Giá vàng giao ngay đã tăng lên mức 4.244 USD/ounce - cao nhất trong 6 tuần qua. Giá bạc cũng thiết lập kỷ lục mọi thời đại tại mức 57,39 USD/ounce. Động lực chính cho đà tăng phi mã này đến từ sự suy yếu của đồng USD (rơi xuống mức thấp nhất 2 tuần) và kỳ vọng ngày càng chắc chắn về việc Fed sẽ nới lỏng tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch, giới giao dịch hiện đặt cược tới 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12, đưa lãi suất mục tiêu về vùng 3,50-3,75%.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: "Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong khi lạm phát vẫn dai dẳng là động lực kép hỗ trợ giá vàng. Chúng tôi đánh giá vàng và bạc đang nằm trong một xu hướng tăng trưởng tích lũy rất mạnh".

Thông tin bên lề về việc Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett hay Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent có thể tác động đến việc bổ nhiệm một Chủ tịch Fed mới có lập trường "mềm mỏng" hơn cũng đang tiếp thêm lửa cho đà tăng của nhóm tài sản này.

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần, trong khi bạc lập đỉnh tại mức 57,39 USD/ounce (Ảnh: Upstox).

Thị trường tài chính đang đứng trước ngã rẽ quan trọng vào cuối năm. Trong khi Bitcoin đang phải vật lộn để tìm điểm cân bằng quanh vùng 84.000-96.000 USD và chờ đợi một cú hích mới, thì vàng và bạc lại đang tận dụng triệt để "cơn gió thuận" từ chính sách tiền tệ.

Nhận định về tương lai ngắn hạn, một báo cáo từ 10X Research gửi đến khách hàng hôm thứ hai đã đưa ra góc nhìn thận trọng nhưng đầy hy vọng: "Dù thị trường có thể đảo chiều nhanh chóng, nhưng một đợt tăng bền vững của bitcoin ngay trước khi kết thúc năm nay là khó xảy ra. Nhà đầu tư cần kiên nhẫn, bởi bối cảnh năm 2026 có thể sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác, rực rỡ hơn rất nhiều".