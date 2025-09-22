Bitcoin lao dốc khiến thị trường bốc hơi tỷ USD, kịch bản nào cho tháng 10?

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi rạng sáng 22/9, thị trường tiền số đã chứng kiến một đợt giảm mạnh đúng nghĩa. Bitcoin (BTC), đồng tiền vua, đã bất ngờ lao dốc không phanh từ ngưỡng ổn định trên 115.000 USD xuống thẳng mốc 112.000 USD - mức giá thấp nhất kể từ ngày 10/9.

Cú rơi chớp nhoáng này đã kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ thị trường altcoin, khiến vốn hóa "bốc hơi" hơn 80 tỷ USD và thổi bay tài khoản của hơn 400.000 nhà giao dịch.

Theo dữ liệu thống kê, tổng giá trị các lệnh bị thanh lý trong 24 giờ qua đã vọt từ 630 triệu USD lên con số kinh hoàng 1,7 tỷ USD. Lệnh thanh lý lớn nhất ghi nhận gần 13 triệu USD. Sự kiện này đã dội một gáo nước lạnh vào sự lạc quan đang dâng cao của nhà đầu tư, những người đang kỳ vọng vào một “Uptober” - thuật ngữ chỉ tháng 10 lịch sử tăng giá của bitcoin.

Cú sập bất ngờ của bitcoin xuống 112.000 USD vào rạng sáng 22/9 đẩy thị trường vào hỗn loạn, thanh lý hơn 1,7 tỷ USD (Ảnh: Getty).

Giữa một bên là kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng bùng nổ và một bên là thực tế phũ phàng của thị trường, giới đầu tư đang đứng trước câu hỏi lớn, đó là kịch bản nào đang chờ đợi đồng tiền số giá trị nhất thế giới trong tháng tới?

"Uptober" - Lời tiên tri được lịch sử chứng minh

Trước cú sập giá, sự lạc quan đang bao trùm thị trường và hoàn toàn có cơ sở. Về mặt lịch sử, tháng 10 là một trong những tháng hoạt động tốt nhất của Bitcoin. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy, kể từ năm 2013, bitcoin đã tăng giá trong tháng 10. Đặc biệt, trong các chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ năm 2017 và 2021, BTC đã bùng nổ lần lượt 48% và 40% chỉ trong tháng này.

Niềm tin này càng được củng cố khi bitcoin đang trên đà kết thúc tháng 9 với sắc xanh năm thứ 3 liên tiếp. Trong quá khứ, một tháng 9 tăng trưởng luôn là điềm báo cho một tháng 10 bứt phá với mức tăng hai chữ số. Nếu lịch sử lặp lại, một cú nhảy tương tự có thể đẩy giá bitcoin lên ngưỡng 165.000 USD từ mức hiện tại.

Sự lạc quan này không chỉ đến từ các mô hình giá trong quá khứ. Có 3 động lực kinh doanh và vĩ mô quan trọng đang hậu thuẫn cho kịch bản tăng giá.

Đầu tiên là hiệu ứng sau Halving. Sự kiện halving tháng 4/2024 đã cắt giảm một nửa nguồn cung bitcoin mới ra thị trường. Lịch sử cho thấy, năm tiếp theo sau mỗi kỳ halving (2017, 2021) đều là giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhất. "Uptober" 2025 được kỳ vọng sẽ nằm trong chu kỳ này, khi nguồn cung khan hiếm gặp phải nhu cầu ngày càng tăng.

Tiếp đó là dòng tiền từ các "ông lớn". Các quỹ bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ đã trở thành một thế lực thực sự. Tổng lượng bitcoin mà các quỹ này nắm giữ đã vượt 1,3 triệu BTC.

Trong nửa đầu tháng 9, dòng vốn đổ vào các sản phẩm này ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 7, cho thấy nhu cầu từ giới đầu tư tổ chức vẫn rất mạnh mẽ và bền bỉ. Dòng tiền này tạo ra một lực mua ổn định, đóng vai trò như một tấm đệm hỗ trợ giá.

Cuối cùng là môi trường vĩ mô thuận lợi hơn. Quyết định hạ lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa qua đã khơi lại niềm tin vào các tài sản rủi ro. Các chuyên gia như Kyle Chassé chỉ ra rằng thị trường đã định giá một chu kỳ nới lỏng tiền tệ, dự báo thanh khoản dồi dào sắp được bơm vào thị trường - nguồn nhiên liệu chính cho các đợt tăng giá.

Cú sập 1,7 tỷ USD

Giữa bối cảnh lạc quan đó, cú sụp đổ chớp nhoáng (flash crash) về 112.000 USD giống như một lời cảnh tỉnh.

Nó cho thấy thị trường vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro khó lường và tâm lý nhà đầu tư vô cùng mong manh.

Nhìn từ góc độ kỹ thuật, đây là một đợt thanh lý đòn bẩy quy mô lớn. Khi giá giảm đột ngột, các lệnh mua sử dụng đòn bẩy cao (long) bị buộc phải đóng lại, tạo ra một hiệu ứng domino bán tháo và đẩy giá xuống sâu hơn nữa. Một số nhà phân tích, như "Sykodelic", lại cho rằng đây có thể là một "cú rũ bỏ cuối cùng" trước khi thị trường bước vào giai đoạn tăng tốc.

Theo kịch bản này, việc loại bỏ các vị thế yếu sẽ giúp đà tăng trưởng sắp tới trở nên bền vững hơn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Augustine Fan, giám đốc phân tích tại SignalPlus, tỏ ra thận trọng khi cho rằng đà tăng của BTC sẽ bị hạn chế. “Chúng tôi dự báo bất kỳ đợt tăng nào của BTC cũng sẽ khá hạn chế do biến động ngụ ý thấp, dòng tiền vào suy yếu và nhiều nhà đầu tư vẫn chờ chốt lời để kiềm hãm đà tăng”, ông cho biết.

Áp lực bán tiềm tàng này có thể kìm hãm bất kỳ nỗ lực bứt phá nào.

Tương tự, ông Jeff Mei, Giám đốc điều hành sàn BTSE, cũng cho rằng xu hướng “Uptober” năm nay khó xảy ra do những bất ổn vĩ mô và thực tế là thị trường đã không có một đợt sụt giảm đáng kể trong tháng 9 để lấy đà.

Kịch bản cho tháng 10: Cuộc chiến tâm lý tại ngưỡng 112.500 USD

Cú sập giá vừa qua đã thiết lập mốc 112.500 USD trở thành một ngưỡng tâm lý và kỹ thuật cực kỳ quan trọng. Diễn biến giá quanh khu vực này trong những ngày tới sẽ quyết định kịch bản cho cả tháng 10.

Kịch bản 1: "Uptober" tiếp diễn sau thử thách

Nếu bitcoin nhanh chóng phục hồi và giữ vững trên ngưỡng 112.500 USD, điều đó cho thấy cú sập vừa qua chỉ là một đợt điều chỉnh lành mạnh. Lực mua từ các quỹ ETF và niềm tin vào các yếu tố vĩ mô sẽ quay trở lại, đưa thị trường hướng tới các đỉnh cao mới, đúng như "lời tiên tri Uptober".

Kịch bản 2: Giai đoạn tích lũy và biến động

Nếu bitcoin gặp khó khăn trong việc vượt qua các ngưỡng kháng cự và tiếp tục giao dịch dưới áp lực, thị trường có thể bước vào một giai đoạn đi ngang hoặc biến động mạnh trong biên độ hẹp. Kịch bản này cho thấy áp lực chốt lời vẫn còn lớn và thị trường cần thêm thời gian để "tiêu hóa" cú sốc vừa qua trước khi xác định xu hướng rõ ràng.

Thị trường đang ở trong một cuộc chiến tâm lý thực sự. Một bên là câu chuyện hấp dẫn về "Uptober" được củng cố bởi các yếu tố nền tảng vững chắc như hiệu ứng halving và dòng tiền tổ chức. Một bên là cú sốc thanh lý 1,7 tỷ USD, một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự khốc liệt của thị trường.

Đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp, thông điệp rất rõ ràng: kỷ nguyên của những đợt tăng giá một chiều đã qua. Dù triển vọng dài hạn vẫn còn nhiều hứa hẹn, biến động ngắn hạn là điều không thể tránh khỏi.

Tháng 10 tới sẽ là một bài kiểm tra quan trọng cho sức mạnh nội tại của bitcoin. Các nhà đầu tư sẽ phải theo dõi chặt chẽ các động thái tiếp theo của Fed, dòng tiền chảy vào các quỹ ETF, và quan trọng nhất là phản ứng của giá tại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Việc giá có thể giữ vững trên các mốc hỗ trợ quan trọng và phản ứng ra sao trước các tin tức vĩ mô sẽ là chìa khóa để xác định liệu "Uptober" có trở thành hiện thực, hay chỉ là một ký ức đẹp trong lịch sử.