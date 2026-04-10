Bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2026: Báo cáo ESG lên ngôi

Sáng nay (10/4), cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2026 chính thức được khởi động, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần đến lộ trình nâng hạng lên mới nổi.

Ông Trịnh Sơn Hồng, Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), nói cuộc bình chọn năm nay diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt, mang tính lịch sử.

Theo thông báo từ tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell, thị trường Việt Nam đang đi đúng lộ trình để được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi vào tháng 9 năm nay. Cơ hội này giúp Việt Nam đón nhận dòng vốn ngoại quy mô hàng tỷ USD, là bước tiến để tham gia sâu hơn vào dòng chảy tài chính toàn cầu.

Năm qua, cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực ở các hạng mục, với số lượng tham gia giải duy trì ở mức cao với 122 doanh nghiệp, tăng 27% so với năm trước.

Bộ tiêu chí đánh giá tiếp tục được cập nhật theo các chuẩn mực quốc tế, trong đó có các nguyên tắc quản trị công ty mới. Mức độ tuân thủ quy định pháp luật và tính minh bạch được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua tỷ lệ doanh nghiệp công bố thông tin tăng từ 49% lên 81% qua một năm.

Đối với hạng mục báo cáo phát triển bền vững, ban tổ chức đã nâng cấp tiêu chí đánh giá về sự phân nhóm giữa doanh nghiệp tài chính và phi tài chính. Năm 2025, 38 doanh nghiệp lập báo cáo phát triển bền vững riêng, tăng 15% so với năm trước.

Nhiều doanh nghiệp gặp khó khi xây dựng báo cáo bền vững (Ảnh: DT).

Cũng theo ông Hồng, mùa giải năm nay, bên cạnh các hạng mục quen thuộc như báo cáo thường niên và quản trị công ty, hạng mục báo cáo phát triển bền vững được nhấn mạnh là xu hướng nổi bật, phản ánh yêu cầu ngày càng cao về minh bạch thông tin phi tài chính. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong quá trình xây dựng báo cáo, từ việc xác định chỉ tiêu trọng yếu, thu thập dữ liệu đến gắn kết với chiến lược phát triển dài hạn.

Bước sang mùa giải thứ 19, cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2026 sẽ tiếp tục tập trung vào ba hạng mục chính: báo cáo thường niên, quản trị công ty và báo cáo phát triển bền vững. Ban tổ chức cho biết cuộc bình chọn năm nay sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, nâng cao chất lượng công bố thông tin và sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường mới nổi.

Trong đó, nâng cao chất lượng báo cáo phát triển bền vững được xác định là trọng tâm, không chỉ nhằm đáp ứng tiêu chí bình chọn mà còn giúp doanh nghiệp hoàn thiện năng lực quản trị ESG, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.