Bầu Đức và "vua thép" lãi to với trồng cây, nuôi lợn, tỷ phú khác khóc ròng

Năm 2025, các công ty nông nghiệp trên sàn ghi nhận sự phân hóa mạnh về kết quả kinh doanh. Trong khi một số doanh nghiệp lớn của các tỷ phú bứt phá lợi nhuận nhờ tối ưu chi phí và đa dạng hóa sản phẩm, không ít đơn vị khác vẫn chịu sức ép từ giá heo hơi giảm sâu và chi phí đầu vào gia tăng.

Tăng trưởng tốt nhờ tối ưu chi phí, lợi nhuận tài chính

Ở nhóm tăng trưởng, đầu tiên phải kể đến Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT. Năm 2025, HAGL đạt doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng trưởng gần 29% so với mức 5.783 tỷ đồng của năm trước, cao nhất trong lịch sử.

Động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ mảng nông nghiệp, trong đó doanh thu từ trái cây đóng góp 5.780 tỷ đồng, chiếm gần 78% tổng doanh thu và tăng mạnh so với con số 4.245 tỷ đồng của năm 2024. Ngược lại, doanh thu từ mảng chăn nuôi heo ghi nhận sự sụt giảm xuống còn khoảng 1.480 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt mức kỷ lục 2.243 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Theo giải trình, động lực chính giúp lợi nhuận đột biến nhờ lãi từ hoạt động tài chính tăng thêm 1.074 tỷ đồng, chủ yếu nhờ các khoản lãi trái phiếu được các chủ nợ miễn giảm trong quá trình tái cơ cấu. Khoản lợi nhuận tài chính này đã bù đắp cho phần lỗ khác tăng thêm 320 tỷ đồng do thanh lý tài sản không hiệu quả và chi phí chuyển đổi vườn cây.

Một đơn vị cũng gây chú ý mạnh khi vừa đổ bộ lên sàn là Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã chứng khoán: HPA) của tỷ phú Trần Đình Long. Dù quý IV/2025 doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm do sản lượng tiêu thụ heo giảm nhẹ và giá heo hơi đi xuống theo thị trường chung, cả năm 2025 Nông nghiệp Hòa Phát vẫn vượt chỉ tiêu.

Cụ thể, doanh nghiệp đạt doanh thu lũy kế 8.116 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55%. Doanh nghiệp theo đó vượt 4% kế hoạch doanh thu và vượt 22% mục tiêu lợi nhuận năm.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) của ông Nguyễn Như So. Quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế công ty giảm 38% do ảnh hưởng của giá heo hơi giảm. Lũy kế năm 2025, Dabaco vẫn thu về lợi nhuận sau thuế 1.507 tỷ đồng, tăng 96% mức cao nhất kể từ khi hoạt động.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Masan MeatLife (mã chứng khoán: MML) của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang ghi nhận kết quả tích cực ở cả quý cuối năm và cả năm. Quý IV/2025, lợi nhuận Masan MeatLife đạt 153 tỷ đồng, tăng hơn 79%. Động lực tăng trưởng đến từ mảng thịt mát và thịt chế biến, cùng việc kiểm soát được chi phí sản xuất.

Cả năm 2025, công ty này đạt doanh thu 9.230 tỷ đồng, tăng 21%; lợi nhuận sau thuế đạt 619 tỷ đồng, gấp 24 lần năm trước. Doanh nghiệp vượt 5% kế hoạch doanh thu và gấp ba lần mục tiêu lợi nhuận năm.

Một trại heo (Ảnh: IT).

Công ty của tỷ phú Trần Bá Dương thua lỗ năm thứ 6 liên tiếp, BaF Việt Nam chịu áp lực từ giá heo hơi

Ở diễn biến ngược lại, Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) của tỷ phú Trần Bá Dương thua lỗ năm thứ 6 liên tiếp.

Lũy kế cả năm 2025, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu 678 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2024. Tuy nhiên, công ty vẫn lỗ sau thuế 979 tỷ đồng, dù đã cải thiện so với mức lỗ 1.282 tỷ đồng của năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân thua lỗ chủ yếu đến từ việc ghi nhận chi phí chuyển đổi các vườn cây kém hiệu quả. Đây là năm thứ 6 liên tiếp doanh nghiệp thua lỗ, đồng thời khiến lỗ lũy kế vượt 10.300 tỷ đồng.

Hay Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) của ông Trương Sỹ Bá có doanh thu năm 2025 đạt hơn 5.046 tỷ đồng, giảm 10%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 100 tỷ đồng, giảm 68% so với năm 2024 và chỉ mới hoàn thành gần 16% kế hoạch lợi nhuận năm (kế hoạch cả năm là trên 638 tỷ đồng).

Theo doanh nghiệp, giá heo hơi trong tháng 10 và 11/2025 giảm mạnh xuống khoảng 45.000-46.000 đồng/kg do ảnh hưởng của dịch ASF và thiên tai diện rộng, khiến biên lợi nhuận thu hẹp.

Chi phí phòng chống dịch, xử lý môi trường và vận hành tăng cao trong bối cảnh thời tiết bất lợi. Ngoài ra, việc đưa nhiều trang trại mới vào hoạt động khiến chi phí cố định gia tăng trong giai đoạn đầu khi hiệu suất chưa tối ưu, tạo áp lực lên biên lợi nhuận và dòng tiền ngắn hạn.

Nhìn chung, những doanh nghiệp kiểm soát tốt chi phí và đa dạng hóa sản phẩm vẫn duy trì đà tăng trưởng, trong khi các đơn vị phụ thuộc lớn vào biến động giá heo hơi tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.