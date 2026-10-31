Binance bị hack 6,3 tỷ USD: Tiền người dùng ra sao, cần làm gì ngay?

Lệnh rút tiền đột ngột bị đình chỉ trên toàn hệ thống sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, kèm theo thông báo khẩn gửi thẳng tới tài khoản của từng người dùng: một sự cố bảo mật nghiêm trọng vừa xảy ra với quy mô tài sản bị tác động lên tới 6,3 tỷ USD.

Trên mạng xã hội X, ông Changpeng Zhao, đồng sáng lập Binance, thừa nhận sự việc mang dấu hiệu rõ ràng của một cuộc tấn công mạng. Ngay lập tức, mối bận tâm lớn nhất của hàng triệu nhà đầu tư đang nắm giữ tài sản trên nền tảng này là: Tiền của mình có còn an toàn hay không, và việc sàn đột ngột đóng băng tài sản sẽ kéo dài bao lâu?

Binance đã tạm thời đình chỉ toàn bộ hoạt động nạp và rút tiền sau vụ tấn công gây thiệt hại 6,3 tỷ USD (Ảnh: Yahoo Finance).

Chuyện gì vừa xảy ra với số tiền 6,3 tỷ USD?

Theo Yahoo Finance, Binance ngày 29/10 cho biết sự cố an ninh đã ảnh hưởng đến lượng tài sản ước tính 6,3 tỷ USD. Nếu con số tổn thất này được xác minh đầy đủ, đây sẽ là vụ tấn công mạng có quy mô kỷ lục trong lịch sử thị trường tiền mã hóa toàn cầu.

Kết quả điều tra ban đầu do Binance công bố cho thấy, nguồn cơn sự cố xuất phát từ việc máy tính xách tay của một kỹ sư phụ trách hạ tầng và vận hành hệ thống (DevOps) bị mã độc xâm nhập. Kẻ tấn công không cần phá vỡ các bức tường lửa từ bên ngoài, mà đã lợi dụng quyền truy cập hợp lệ trên thiết bị này để tiến vào vùng chứa dịch vụ nội bộ, từ đó phát lệnh rút tiền trái phép.

Đánh giá về cách thức này, ông Tomas Sinicki, Giám đốc điều hành Coveron (dịch vụ bảo vệ danh tính và chống lừa đảo do Nord Security phát triển), nhận định: “Tội phạm mạng giờ đây không còn cần đột nhập, chúng chỉ cần đăng nhập”. Ông chỉ ra rằng ranh giới an ninh của các tổ chức tài chính công nghệ đang bị thử thách nghiêm trọng khi thiết bị cá nhân của nhân sự trở thành bàn đạp cho tin tặc.

Vụ việc phức tạp đến mức Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã chính thức nắm thông tin và phối hợp cùng các bên liên quan để làm rõ phạm vi hoạt động cũng như đánh giá tác động tiềm tàng.

Tuy nhiên, phía Binance khẳng định các ví lạnh (nơi lưu khóa riêng của tiền mã hóa không kết nối Internet) chứa phần lớn tài sản của người dùng không hề bị xâm phạm. Đại diện sàn nhấn mạnh mục tiêu bị đánh cắp thực tế nằm ở ví nóng (ví trực tuyến dùng để thanh toán giao dịch tức thì) của chính công ty, và chưa có bằng chứng nào cho thấy các khóa bảo mật riêng tư bị rò rỉ.

Tiền của nhà đầu tư có bị mất không?

Trước sự lo lắng của cộng đồng, đồng Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã xuất hiện trong một video đăng trên mạng xã hội X để khẳng định: “Tài sản của các bạn vẫn an toàn”. Ông Teng giải thích sàn áp dụng kiến trúc lưu trữ phân tầng, tách biệt tài sản của người dùng trong hệ thống ví lạnh và chỉ luân chuyển sang ví nóng khi có yêu cầu rút tiền cụ thể.

Trong thông báo chính thức gửi trực tiếp đến người dùng Việt Nam, Binance cam kết công ty sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với các tổn thất tài chính, khẳng định khách hàng không phải gánh chịu thiệt hại này.

Để bảo đảm cam kết, Binance tuyên bố đã dành sẵn nguồn quỹ doanh nghiệp trị giá hơn 6,34 tỷ USD, bao gồm cả Quỹ Bảo vệ Tài sản Người dùng (SAFU), nhằm khắc phục hoàn toàn sự cố. Trong đó, 5 tỷ USD đã được chuẩn bị bằng đúng các loại đồng tiền kỹ thuật số chịu ảnh hưởng để sẵn sàng hoàn trả nguyên trạng. Ông Richard Teng cũng cho biết thêm sàn có đủ năng lực tài chính để gánh vác các khoản tổn thất nhờ việc liên tục tái đầu tư doanh thu vào hệ sinh thái tài sản số.

Song song đó, Binance đã phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị phát hành và các công ty phân tích chuỗi khối để truy vết dòng tiền. Đến nay, khoảng 3 tỷ USD trong số tài sản bị chuyển đi trái phép đã được phong tỏa thành công trên hệ thống chuỗi khối.

Bà Yi He, đồng sáng lập kiêm đồng Giám đốc điều hành Binance, cho biết hoạt động rút tiền dự kiến sẽ được mở lại trước chủ nhật sau khi hoàn tất rà soát bảo mật. Trong suốt thời gian này, hoạt động nạp tiền và các giao dịch mua bán thông thường trên nền tảng vẫn hoạt động bình thường.

Đồng Giám đốc điều hành Binance Richard Teng khẳng định tài sản của người dùng vẫn an toàn (Ảnh: Getty).

Chuyên gia chỉ rõ những việc cần làm ngay để giữ tiền

Dù Binance cam kết bồi thường toàn diện, chuyên gia Tomas Sinicki lưu ý rằng tổng thiệt hại cuối cùng và các điểm tổn thương hệ thống vẫn cần thêm thời gian để xác minh minh bạch. Trong giai đoạn nhạy cảm này, rủi ro lớn nhất đối với người dùng cá nhân lại đến từ các hành vi lừa đảo ăn theo sự cố.

Theo khuyến nghị từ các chuyên gia bảo mật của Coveron và DAiM, người dùng cần lập tức thực hiện những việc sau:

Cảnh giác cao độ với tin nhắn và email hối thúc: Thời điểm thị trường xáo trộn là lúc các đối tượng xấu giả danh bộ phận hỗ trợ của sàn để tiếp cận nạn nhân. Binance khuyến cáo sàn không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu, mã xác thực một lần (OTP) hay cụm từ khôi phục ví. Người dùng chỉ nên tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức của nền tảng.

Rà soát và giới hạn phạm vi truy cập tài khoản: Người dùng cần đổi mật khẩu riêng biệt cho tài khoản giao dịch, bật tính năng xác thực đa yếu tố (ưu tiên thiết bị phần cứng) và thu hồi quyền truy cập của các ứng dụng, dịch vụ liên kết không còn sử dụng. Việc này ngăn chặn nguy cơ một thiết bị cá nhân bị xâm nhập kéo theo tài sản bị chiếm đoạt.

Thay đổi thói quen lưu trữ tài sản: Ông Tomas Sinicki nhấn mạnh không nên để trên sàn giao dịch nhiều tài sản hơn mức cần thiết cho các hoạt động mua bán ngắn hạn. Việc sàn bất ngờ đóng băng rút tiền cho thấy tài sản trên sàn về bản chất vẫn nằm trong sự kiểm soát của bên thứ ba. Nhà đầu tư nên đưa tài sản dài hạn về các ví tự quản lý khóa cá nhân hoặc sử dụng đơn vị lưu ký chuyên nghiệp có quy trình ví lạnh minh bạch.

Phản ứng nhanh với các cảnh báo bảo mật: Chủ động kiểm tra xem dữ liệu đăng nhập của mình có từng bị rò rỉ trên mạng ngầm hay không. Khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu đăng nhập bất thường nào, tốc độ xử lý sẽ quyết định mức độ an toàn của tài khoản.

Đồng thời, ông Bryan Courchesne, Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản số DAiM, lưu ý nhà đầu tư không nên bán tháo danh mục trong tâm lý hoảng loạn, không bấm vào các đường dẫn lạ hứa hẹn "hỗ trợ lấy lại tiền", và tuyệt đối không chia sẻ khóa bảo mật cá nhân cho bất kỳ ai.

Theo ông Courchesne, thị trường tài sản số từng vượt qua nhiều cú sốc tương tự và tiếp tục phát triển nhờ các biện pháp quản trị rủi ro ngày càng hoàn thiện. Để minh chứng cho cam kết với người dùng, Binance khẳng định sẽ sớm công bố báo cáo kỹ thuật chi tiết cùng Bằng chứng Dự trữ (Proof of Reserves) được kiểm toán độc lập, giúp nhà đầu tư tự kiểm chứng tính an toàn của số dư tài khoản.