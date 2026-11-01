Dự báo giá vàng sau tuần lao dốc mạnh

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 26/10 đến 31/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 136-139 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

Mở đầu tuần, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Sang phiên tiếp theo, giá vàng miếng được các thương hiệu điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 139-142 triệu đồng/lượng.

Đà tăng tiếp tục kéo dài sang phiên 28/10, khi giá vàng miếng tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, lên 140 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đây cũng là mức giá cao nhất trong tuần.

Tuy nhiên, ngay phiên sau đó, giá vàng miếng đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 139,7-142,7 triệu đồng/lượng. Trong hai phiên kế tiếp, mặt hàng này lần lượt giảm thêm 1,3 triệu đồng/lượng và 2,4 triệu đồng/lượng, đưa giá về mức hiện tại.

Như vậy, so với đầu tuần, giá vàng miếng SJC đã giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Nếu so với mức đỉnh trong tuần, giá giảm tới 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới tuần qua mở cửa ở mức 3.994 USD/ounce, sau đó vượt ngưỡng 4.050 USD/ounce trong phiên 27/10. Ngày 28/10, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ lãi suất ở mức 3,75-4%/năm. Kết thúc phiên này, giá vàng đạt đỉnh tuần 4.082 USD/ounce.

Sang ngày 29/10, giá vàng thế giới quay đầu giảm, lùi sát ngưỡng 4.000 USD/ounce. Đến ngày 30/10, đà bán tháo cổ phiếu công nghệ Mỹ khiến thị trường chứng khoán lao dốc, kéo theo áp lực bán trên thị trường vàng. Có thời điểm, giá kim loại quý xuống còn 3.870 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn một năm.

Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới giảm 124 USD/ounce so với mức mở cửa.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Khảo sát của Kitco với 16 chuyên gia Phố Wall cho thấy tâm lý bi quan đang chiếm ưu thế. Chỉ 1 chuyên gia (6%) dự báo giá vàng tăng, trong khi 10 người (63%) nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục giảm. Có 5 chuyên gia còn lại (31%) cho rằng giá vàng đi ngang.

Trái ngược với giới chuyên gia, khảo sát với 184 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 98 người (53%) dự báo giá tăng, 56 người (30%) cho rằng kim loại quý sẽ giảm, trong khi 30 nhà đầu tư (16%) nhận định thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định: “Sức hấp dẫn của vàng đã suy giảm”. Dù vậy, Chandler cho rằng thị trường vẫn chưa xuất hiện một đợt bán tháo mang tính đầu hàng. Nếu giá vàng tiếp tục thiết lập mức thấp mới trong năm, kim loại quý này có thể lùi về vùng 3.750-3.850 USD/ounce.

Cùng dự báo xu hướng giảm, Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại investingLive, cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục chịu sức ép trong tuần tới, khi thị trường đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và nguy cơ xung đột tại Iran tái diễn.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cũng dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới. Ông cho biết kim loại quý này đã duy trì xu hướng đi xuống trong gần hai tháng rưỡi, với các đỉnh ngắn hạn liên tục thấp dần, hình thành một đường kháng cự rõ nét.

Theo vị này, triển vọng ngắn hạn vẫn đáng lo ngại khi đà giảm của vàng diễn ra đồng thời với hoạt động bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán. Đây là biểu hiện điển hình của xu hướng rút khỏi các tài sản rủi ro trong bối cảnh có thể xuất hiện yêu cầu bổ sung ký quỹ, buộc nhà đầu tư phải cơ cấu lại danh mục mà ít quan tâm đến mức giá.

Ông cũng lưu ý, dù Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) không tăng lãi suất trong tuần qua, các quyết định và thông điệp chính sách vẫn củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Trong khi đó, giá dầu đang tiến gần giới hạn trên của biên độ giao dịch trong năm, báo hiệu nguy cơ áp lực lạm phát gia tăng. Kuptsikevich cho rằng mối tương quan nghịch giữa giá dầu và giá vàng từng xuất hiện cách đây 4 năm đang quay trở lại. Điều này khiến FxPro phải xem xét lại kịch bản dự báo được duy trì từ đầu năm, theo đó giá vàng có thể giảm xuống 3.300 USD/ounce.

Ở góc nhìn khác, Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, nhận định giá vàng và bạc đang kiểm định những vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu các ngưỡng này bị phá vỡ rõ ràng, thị trường kim loại quý có thể chứng kiến một làn sóng bán tháo trên diện rộng.