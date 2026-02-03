Công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương tiếp tục lỗ

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với doanh thu đạt 246 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ giá vốn, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận gộp 64 tỷ đồng. Con số này tương đối tích cực so với mức lỗ gộp 126 tỷ đồng trong quý IV/2024.

Tuy nhiên, trong kỳ, HAGL Agrico phát sinh chi phí khác lên tới 645 tỷ đồng, khiến lợi nhuận sau thuế âm 601 tỷ đồng. Mức lỗ này đã thu hẹp so với khoản lỗ 736 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân thua lỗ chủ yếu đến từ việc ghi nhận chi phí chuyển đổi các vườn cây kém hiệu quả.

Lũy kế cả năm 2025, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu 678 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2024. Tuy nhiên, công ty vẫn lỗ sau thuế 979 tỷ đồng, dù đã cải thiện so với mức lỗ 1.282 tỷ đồng của năm trước.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp doanh nghiệp thua lỗ, đồng thời khiến lỗ lũy kế vượt 10.300 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của HAGL Agrico đạt 19.882 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt chỉ ở mức khoảng 40 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn kho đạt hơn 2.500 tỷ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang, với giá trị 8.879 tỷ đồng.

Hiện, doanh nghiệp đã rót khoảng 4.500 tỷ đồng vào phát triển vườn cây ăn trái (tăng thêm 850 tỷ đồng so với đầu năm), hơn 1.400 tỷ đồng cho dự án nuôi bò, 1.023 tỷ đồng vào vườn cây cao su và trên 1.000 tỷ đồng cho đầu tư nhà xưởng, văn phòng nông trường.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của HAGL Agrico đạt 18.830 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm và cao gấp khoảng 18 lần vốn chủ sở hữu.

Hiện, HAGL Agrico do ông Trần Bá Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Dương trực tiếp sở hữu 4,5% vốn điều lệ, đồng thời còn nắm giữ 27,6% vốn gián tiếp thông qua Thaco.