Bầu Đức trả nợ 700 tỷ đồng cho công ty của Bộ Tài chính

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa công bố thông tin về việc thanh toán bổ sung gốc và lãi cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26.

Ngày 23/1, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã thực hiện thanh toán tổng cộng 700 tỷ đồng. Khoản tiền này bao gồm 280 tỷ đồng nợ gốc và 420 tỷ đồng tiền lãi phát sinh.

Chủ nợ hiện tại của khoản nợ này là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Việc trả nợ diễn ra sau khi HAGL báo cáo bán xong toàn bộ 91,4 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico. Giao dịch bán cổ phiếu này diễn ra từ ngày 12/1 đến 16/1, thu về ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

Bầu Đức chia sẻ tại kỳ họp cổ đông năm 2025 (Ảnh: DT).

Với động thái này, HAGL đã không còn sở hữu cổ phần nào tại HAGL Agrico. Người đứng đầu HAGL là bầu Đức cũng cho biết nay mai sẽ rút khỏi Hội đồng quản trị, chính thức rút lui hoàn toàn khỏi HAGL Agrico.

HAGL Agrico từng là công ty nông nghiệp của bầu Đức. Năm 2021, bầu Đức đã quyết định nhượng lại công ty cho Thaco chèo lái, bản thân ông dồn lực cứu sống HAGL.

Đến nay, HAGL đang có những điểm sáng khi trả được đến 1 tỷ USD nợ sau 10 năm (từ con số đỉnh điểm là 36.000 tỷ đồng năm 2016), xoá hết lỗ lũy kế.

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 5.603 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.312 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 34% và 54% so với cùng kỳ. Hiện công ty trồng 7.000ha chuối, 2.000ha sầu riêng, 1.000ha dâu tằm và hơn 2.000ha cà phê.