"Bầu" Cao Tiến Đoan vừa bị công an khám xét khẩn cấp nơi làm việc là ai?

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tối 28/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (sinh năm 1960, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Ông Đoan là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, lý do khám xét là vì cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.

Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông Cao Tiến Đoan (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Ngoài vai trò đứng đầu Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông Đoan còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là "ông bầu" Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, ông Cao Tiến Đoan đang là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á. Tập đoàn Bất động sản Đông Á được thành lập vào tháng 10/1996, với số vốn ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Tháng 3/2017, Đông Á tăng vốn điều lệ từ 262 tỷ đồng lên 583 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2020, công ty tăng vốn điều lệ lên 689 tỷ đồng. Trong đó, ông Cao Tiến Đoan nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ sở hữu 57,71% vốn. Ba cổ đông cá nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Điệp (13,676%), ông Cao Văn Phú (6,776%) và ông Cao Đức Thiện (21,777%).

Từ giữa tháng 4 đến nay, cơ cấu cổ đông của công ty bao gồm ông Cao Tiến Đoan nắm giữ 84,5% cổ phần, 14,5% số cổ đông còn lại thuộc về ông Nguyễn Hữu Dương và Nguyễn Trọng Tư nắm giữ.

Cảnh sát xuất hiện tại dinh thự Thành An của ông Đoan (Ảnh: Thanh Tùng).

Ngoài Tập đoàn Đông Á, hiện bầu Đoan còn đứng tên là người đại diện pháp luật tại Công ty cổ phần Tập đoàn Doanh nhân Thanh Hóa. Doanh nghiệp này được giới thiệu thành lập vào tháng 3/2018, trụ sở chính đặt tại tòa nhà Đông Á, 11A1 Tân Hương, tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, vào đầu năm 2020, ông Cao Tiến Đoan được bàn giao quyền quản lý, điều hành câu lạc bộ bóng đá tỉnh Thanh Hóa.

Cuối tháng 11/2020, Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa đi vào hoạt động, với vốn điều lệ 36 tỷ đồng. Từ đó, đội bóng có tên Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa do “bầu” Đoan làm Chủ tịch.