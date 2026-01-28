Bất ngờ về công ty có hãng sữa Aptamil vừa bị thu hồi

Ngày 23/1, Công ty Danone - doanh nghiệp thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp - thông báo tự nguyện thu hồi một lô sữa công thức Aptamil First Infant Formula do nhiễm độc tố cereulide. Loại độc tố này do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Về Danone, công ty này có mặt tại Việt Nam thông qua các pháp nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại TPHCM, trong đó có Công ty TNHH Danone Việt Nam (Danone Vietnam Company Limited).

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập từ tháng 4/2023. Khi đó, chủ sở hữu doanh nghiệp là Danone Asia Pacific Holdings Pte. Ltd, là pháp nhân tại Singapore của tập đoàn này. Vốn điều lệ thời điểm thành lập là 61,1 tỷ đồng. Tổng giám đốc là Lusiana Eva (quốc tịch Indonesia).

Theo cập nhật mới nhất, Danone Việt Nam đặt trụ sở tại số 15 đường Trần Bạch Đằng, TPHCM. Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là bà Trần Thị Hoàng Thư.

Đáng chú ý, Danone cũng góp vốn vào Công ty TNHH Yakult Việt Nam - doanh nghiệp có dòng sữa chua uống lên men nổi tiếng Yakult.

Theo như thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty Yakult Việt Nam được thành lập từ năm 2008. Giai đoạn 2019-2020, doanh nghiệp tăng mạnh vốn từ 513,5 tỷ đồng lên hơn 1.136 tỷ đồng. Trong đó, Danone (pháp nhân tại Singapore) sở hữu 20% vốn Yakult Việt Nam.

Danone cũng góp vốn vào Công ty TNHH Yakult - doanh nghiệp có dòng sữa chua uống lên men nổi tiếng Yakult (Ảnh: Chụp màn hình từ Thông tin ĐKDN).

Trở lại với thương vụ thu hồi sữa, trong thông báo của Danone hôm 24/1 ghi nhận, sản phẩm bị ảnh hưởng là loại Aptamil First Infant Formula, trọng lượng 800 gram, số lô 31/10/2026, hạn sử dụng trước 31/10/2026 và được bán vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 7/2025. Các lô hàng khác không nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) ngay sau đó cũng phát đi cảnh báo khẩn cấp. Ông Darren Whitby, Trưởng bộ phận Xử lý sự cố và Phục hồi tại FSA, khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ sử dụng sản phẩm thuộc diện thu hồi. "Nếu đã lỡ cho trẻ dùng sản phẩm này và có bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe của trẻ, phụ huynh nên tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia y tế hoặc liên hệ với đường dây nóng của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS 111)", ông Whitby nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm khẳng định chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho lô sữa Aptamil First Infant Formula này. Tuy nhiên, để kiểm soát rủi ro từ nguồn hàng xách tay hoặc nhập khẩu không chính thức, Cục yêu cầu Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố rà soát trên thị trường.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm liên quan, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu ngừng tiêu thụ và thu hồi ngay lập tức.