BaoViet Bank tăng vọt nợ xấu

Dân trí Kết quả kinh doanh quý III của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) có một chỉ tiêu đáng chú ý là nợ xấu. Sau 9 tháng, nợ xấu của ngân hàng này lên tới 10,53%.

Lãi từ chứng khoán đầu tư, chứng khoán kinh doanh

Báo cáo tài chính quý III của BaoViet Bank hé lộ lợi nhuận sau thuế quý III của ngân hàng này là 23,1 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ 2020. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng lãi sau thuế 36,7 tỷ đồng, tăng so với gần 17 tỷ đồng cùng kỳ 2020 (tăng hơn 2,1 lần).

Theo báo cáo tài chính, 1/5 tổng tài sản trong quý III của BaoViet Bank là tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, thu nhập lãi thuần lại giảm đến hơn 10 lần với chỉ 29,2 tỷ đồng trong quý III năm nay. Quý III năm ngoái, thu nhập lãi thuần ngân hàng này là 329,6 tỷ đồng. Song lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần vẫn đạt 643 tỷ đồng, tăng so với mức 455,7 tỷ đồng của 9 tháng năm 2020, tăng 41%.

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng chủ yếu đến từ các hoạt động phi tài chính. Chẳng hạn, thu nhập hoạt động dịch vụ đạt trên 202 tỷ đồng, tăng 9 lần so với cùng kỳ 2020. Hoạt động chứng khoán đầu tư từ lỗ 24,7 tỷ đồng thành lãi 51,4 tỷ đồng. Chứng khoán kinh doanh từ lỗ 875 triệu đồng năm 2020 sang lãi 10 tỷ đồng. Quý III, lãi thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng đạt gần 4 tỷ đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ 2020.

Tỷ lệ ROA (lãi sau thuế/tổng tài sản) nhích nhẹ từ 0,02% lên 0,04%, khá khiêm tốn so với ngân hàng khác, do tổng tài sản của BaoViet Bank quá lớn nhưng lợi nhuận thuần sau thuế lại nhỏ, phần nào thể hiện ngân hàng chưa khai thác hiệu quả nguồn tài sản của mình để sinh lời. Theo báo cáo tài chính, 1/5 tổng tài sản trong quý III của BaoViet Bank là tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác (10.382 tỷ đồng trên tổng 52.789 tỷ đồng), được xem là khoản đầu tư không mang lại nhiều lợi nhuận.

ROE (lãi sau thuế/vốn chủ sở hữu) tăng từ 0,29% năm 2020 lên 0,63% năm nay.

Nợ xấu vượt 10,5%

Trong riêng quý III, BaoViet Bank trích lập thêm 151,7 tỷ đồng cho rủi ro tín dụng.

Về nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn của BaoViet Bank tăng mạnh từ hơn 1.125 tỷ đồng tại ngày 1/1 lên hơn 2.265 tỷ đồng tại ngày 30/9, tương đương tăng hơn 2 lần. Nợ dưới tiêu chuẩn cũng tăng từ gần 139 tỷ đồng lên 205,2 tỷ đồng (tăng 47,6%). Trong nợ xấu, chỉ nợ nghi ngờ mất vốn giảm từ 396 tỷ đồng về 226,2 tỷ đồng.

Nợ có khả năng mất vốn của BaoViet Bank tăng mạnh từ hơn 1.125 tỷ đồng tại ngày 1/1 lên hơn 2.265 tỷ đồng tại ngày 30/9 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tỷ lệ nợ xấu của BaoViet Bank đến cuối quý III lên đến 10,53%, tăng mạnh so với 7,27% của năm 2020 và ở mức cao so với trung bình ngành ngân hàng. Lũy kế trích lập dự phòng 9 tháng của ngân hàng này là 531,2 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ 2020 là 295,8 tỷ đồng.

Về cơ cấu phân loại nợ theo kỳ hạn, trong 9 tháng năm nay, BaoViet Bank đã tăng cho vay ngắn hạn khi mà khoản vay ngắn hạn chiếm 44,85% tổng dư nợ. Cho vay dài hạn giảm, chiếm 32% tổng dư nợ.

Theo báo cáo, BaoViet Bank đã bán đi lượng lớn chứng khoán Chính phủ nắm giữ. Số dư đầu năm của khoản mục này là 2.636 tỷ đồng nhưng kết thúc quý III chỉ còn 317,7 tỷ đồng, giảm hơn 2.318 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính của BaoViet Bank là mức đi vay tăng đột biến của ngân hàng này trong quý III vừa rồi. Cụ thể, BaoViet Bank đi vay thêm các tổ chức tín dụng khác 1.931 tỷ đồng. Hồi đầu năm, con số này là 10,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí chi trả lãi tiền vay của BaoViet Bank cũng tăng đột biến 25 lần, từ 140 triệu đồng quý III năm trước lên đến 3,6 tỷ đồng quý III năm nay.

