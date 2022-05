Bảo Việt trở thành nhà tài trợ bảo hiểm tại Sea Games 31

Trải qua chặng đường gần 60 năm, Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị trí trên thị trường cả về thị phần, doanh thu phí bảo hiểm gốc lẫn quy mô vốn điều lệ. Đồng hành cùng Sea Games 31, Bảo hiểm Bảo Việt cam kết bảo hiểm tối ưu cho sự kiện. Trong đó, tất cả các vận động viên thuộc đoàn thể thao Việt Nam sẽ được đảm bảo quyền lợi y tế, an tâm tham gia tập huyện, thi đấu thể thao chuyên nghiệp với các gói bảo hiểm sức khỏe cùng quyền lợi bảo hiểm tai nạn, đem lại giải pháp tài chính toàn vẹn. Đồng thời, Bảo hiểm Bảo Việt cũng thực hiện tài trợ bảo hiểm sức khỏe cho toàn thể khách VIP, giám sát, quan chức cao cấp cùng các trọng tài quốc tế và khu vực tham dự giải.

Trước đó, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã đồng hành cùng Đội tuyển U23 Việt Nam với chương trình bảo hiểm sức khỏe tài trợ cho các thành viên trước trận chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018. Tiếp tục mong muốn tăng thêm sức mạnh, sự tự tin và đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, năm nay Bảo hiểm Bảo Việt được lựa chọn là nhà bảo hiểm duy nhất cho Đội tuyển Việt Nam trong Sea Games 31- Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Năm nay, đoàn thể thao Việt Nam tham dự Sea Games 31với tổng cộng 1.341 thành viên, thi đấu 40/40 môn, 508/523 nội dung. Trong đó, môn thể thao bóng đá nam và bóng ném (bãi biển) sẽ được khởi tranh sớm nhất từ ngày 6/5/2022. Với chương trình bảo hiểm sức khỏe cùng các quyền lợi tối ưu được thiết kế riêng, các vận động viên sẽ được bảo vệ y tế một cách toàn diện; đồng thời, tận hưởng chất lượng dịch vụ y tế cao cấp, đẳng cấp nhất tại gần 200 bệnh viện, cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam và châu Á.

Sau gần hơn nửa thập kỷ phát triển, Bảo hiểm Bảo Việt nhận được tín nhiệm từ các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước với mục tiêu đồng hành xây dựng những giá trị bảo vệ tốt nhất. Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang triển khai đa dạng các giải pháp bảo hiểm sức khỏe với mong muốn mang tới cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp. Đó là Bảo Việt An gia, Bảo hiểm Bệnh ung thư K-Care, An Tâm Viện phí, Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo…

Gần đây nhất là Bảo Việt Tâm Bình ra mắt trong tháng 3/2022 cho các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp hướng tới sự an tâm trong cuộc sống, với các giải pháp chăm sóc y tế toàn diện, quyền lợi bảo hiểm mở rộng và chi phí bảo hiểm hợp lý.

Sẻ chia gánh nặng tài chính cho các chi phí điều trị để khách hàng an tâm vui sống bên cạnh những người thân yêu chính là điều mà Bảo hiểm Bảo Việt hướng tới khi đưa ra thị trường các chương trình bảo hiểm sức khỏe trên nhiều khía cạnh cuộc sống.

Hiện nay, Bảo hiểm Bảo Việt cũng đang tích cực triển khai các chương trình ưu đãi khác giúp khách hàng nâng tầm cuộc sống, như chương trình khuyến mãi giảm trực tiếp 15% phí bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia "Chọn quà sức khỏe - Trọn cả an tâm" áp dụng cho các khách hàng cá nhân và hộ gia đình từ ngày 20/4 - 20/6/2022. Song song là chương trình dành riêng cho bảo hiểm du lịch "An tâm thỏa sức khám phá" với các phần quà tặng hấp dẫn, Trả góp phí bảo hiểm lãi suất 0%, Hoàn tiền 10% khi thanh toán trực tuyến... tại trang thương mại điện tử baovietonline.com.vn.

Truy cập vào baovietonline.com.vn để tham gia bảo hiểm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời khách hàng cũng có thể gọi tới đường dây nóng 1900 55 88 99/0766 558899 hoặc liên hệ trực tiếp hệ thống công ty thành viên, đại lý của Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc để được tư vấn và cấp đơn nhanh chóng.

Định hướng chiến lược của Bảo hiểm Bảo Việt là phát triển bền vững vì sự thịnh vượng và bình an của mỗi khách hàng. Nằm trong chiến lược chung, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số và đẩy mạnh ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong các hoạt động kinh doanh cũng như công tác quản trị nhằm mang lại dịch vụ sản phẩm có tính linh hoạt cao, thân thiện với nhu cầu sử dụng của khách hàng. Song song đó là xây dựng và triển khai các sản phẩm mới, cấu trúc lại sản phẩm đã có phù hợp với từng phân khúc khách hàng cũng như nhu cầu của thị trường.

Với mạng lưới kinh doanh, phân phối đa dạng trải rộng tại khắp các tỉnh thành phố trên toàn quốc, Bảo hiểm Bảo Việt hiện tiếp tục mở rộng kênh tương tác thông qua trang bán hàng trực tuyến (baovietonline.com.vn) và các kênh đối tác số, ngân hàng,… nhằm mang lại nhiều sự lựa chọn tối ưu cho khách hàng và thị trường. Trong nhiều năm liên tiếp, Bảo hiểm Bảo Việt nhận nhiều các giải thưởng uy tín, trong đó có: Thương hiệu Bảo hiểm Phi nhân thọ được tín nhiệm nhất châu Á 2020, Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ đạt chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á 2020 (Best Brand Magazine)... Bảo hiểm Bảo Việt ở vị thế hàng đầu trên bảng danh sách dành cho mảng bảo hiểm phi nhân thọ và là sự lựa chọn của hàng chục triệu người dân Việt.