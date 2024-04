Ngân hàng "tổng tài" Trần Hùng Huy giảm lợi nhuận

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã chứng khoán: ACB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ do tăng trích lập dự phòng.

Cụ thể, quý I, ngân hàng có lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra đầu năm, ngân hàng đã thực hiện được 22%. Như vậy, mỗi ngày ngân hàng do ông Trần Hùng Huy làm Chủ tịch HĐQT lãi gần 55 tỷ đồng.

Trong đó, thu nhập lãi thuần ghi nhận tại 6.721 tỷ đồng, tăng 8%. Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 745 tỷ đồng, tăng 19%. Mảng mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 196 tỷ đồng, tăng 3,5 lần. Mảng chứng khoán đầu tư đem về khoản lãi 204 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1 tỷ đồng.

Ở hướng ngược lại, mảng kinh doanh ngoại hối lãi 233 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác ghi nhận 62,4 tỷ đồng, giảm 89%.

Chi phí hoạt động quý I tăng 10% lên hơn 2.763 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gấp đôi cùng kỳ lên 512 tỷ đồng.

Chia sẻ tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Tổng giám đốc ACB Từ Tiến Phát cho biết, lợi nhuận quý I giảm do ngân hàng tăng trích lập dự phòng nhờ tăng trưởng tín dụng cao và quý I/2023, ACB ghi nhận khoản thu nhập bất thường từ việc xử lý tài sản đảm bảo. Nếu loại trừ các yếu tố đó, lợi nhuận quý I năm nay của ngân hàng có thể tăng 3% so với cùng kỳ.

Tính đến hết quý I, tổng tài sản tăng 1,2% so với đầu năm lên 727.297 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay khách hàng ở mức 500.633 tỷ đồng, tăng 3,8%. Tổng nợ xấu tăng 25% lên hơn 7.348 tỷ đồng.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 25% lên 1.182 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 36% lên 1.433 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 21% lên 4.733 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 65% tổng nợ xấu.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu đến cuối quý I tăng từ 1,2% lên 1,45%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 82% xuống còn 68%.