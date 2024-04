Khởi tố cán bộ nhận tiền hối lộ của học viên thi bằng lái xe

Ngày 26/4, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Xuân Bính (SN 1977), Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn, về tội Nhận hối lộ; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thùy Linh (SN 1987), là kế toán Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn.

Bị can Bính (Ảnh: Công an Bắc Kạn).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2022, Nông Xuân Bính có hành vi nhận tiền hối lộ để 7 học viên theo học tại Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn không phải thi phần lái xe trong hình mà vẫn được cấp giấy phép lái xe.

Đồng thời Bính cũng nhận tiền hối lộ của công ty trên để tạo điều kiện trong việc thi sát hạch lái xe hạng B2, năm 2022.

Bị can Vũ Thị Thùy Linh (áo trắng) (Ảnh: Công an Bắc Kạn).

Bị can Vũ Thị Thùy Linh có hành vi tham mưu, giúp sức cho ông Hoàng Văn Linh, Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải, dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn, thống nhất với các giáo viên dạy lái xe, thu tiền học phí của học viên học lái ô tô hạng B2, khóa K46, năm 2022 cao hơn so với mức học phí phải nộp theo quy định.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.