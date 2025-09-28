Bão Bualoi tàn phá nặng nề, Philippines chịu tổn thất kinh tế lớn

Ngay sau siêu bão Ragasa, Philippines lại hứng chịu thêm bão Bualoi. Cơn bão đã đổ bộ tỉnh Samar ở phía Đông với sức gió giật tới 165 km/h, gây mưa lớn và lũ quét tại nhiều nơi.

Giới chức Philippines cho biết hơn 24.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh bão. Tại khu vực Bicol và một phần đảo Luzon, mưa to khiến nhiều trường học, cơ quan chính phủ buộc phải đóng cửa. 30 tỉnh, bao gồm thủ đô Manila, đã phát đi cảnh báo bão khẩn cấp.

Ước tính tổng thiệt hại kinh tế do bão Bualoi gây ra ở Philippines là hơn 1,7 tỷ peso (khoảng 29 triệu USD). Trong đó, thiệt hại về cơ sở hạ tầng là khoảng 822 triệu peso (gần 14 triệu USD) và thiệt hại nông nghiệp khoảng 915 triệu peso (hơn 15 triệu USD).

Bão cũng đã làm hư hại hơn 5.200 ngôi nhà, cùng với nhiều đoạn đường và cầu bị ảnh hưởng, khiến hoạt động kinh tế và sinh hoạt của hơn 2 triệu người bị gián đoạn nghiêm trọng.

Không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, bão Bualoi còn khiến hoạt động kinh tế của Philippines gần như tê liệt. Ngân hàng Trung ương Philippines phải tạm ngừng giao dịch tiền tệ trong ngày 26/9. Thị trường chứng khoán và nhiều cơ quan chính phủ cũng đồng loạt đóng cửa.

Các chuyến bay trong và ngoài nước đều bị hủy, hệ thống cảng biển ngưng hoạt động. Tại thủ đô Manila, doanh nghiệp cho nhân viên làm việc tại nhà hoặc nghỉ việc để bảo đảm an toàn.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng lũ do ảnh hưởng của bão Bualoi (Ảnh: AFP).

Siêu bão Ragasa mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào khu vực phía Bắc của Philippines, một vụ lở đất chặn một đoạn đường cao tốc tại Tuba, tỉnh Benguet, miền Bắc Philippines, khiến đội cứu hộ phải tiến hành dọn bùn đất và đổ nát.

Giao thông tại khu vực gần như đình trệ, hơn 6.000 hành khách bị mắc kẹt ở hơn 100 cảng biển sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển đình chỉ phần lớn các chuyến phà.

Theo báo cáo của Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines, có tới 303.357 hộ gia đình, tương đương hơn 1,2 triệu người, tại 2.472 khu dân cư thuộc 11 vùng trên cả nước bị ảnh hưởng.

Các khu vực chịu tác động trải rộng từ Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera, miền Trung Luzon đến thủ đô Manila và nhiều vùng phía Nam như Bicol, Visayas hay Bangsamoro. Trong số này, 7.391 gia đình đang phải trú ẩn tại 389 trung tâm sơ tán, còn 8.706 hộ khác được hỗ trợ tại chỗ. Thiệt hại về nhà cửa lên tới 3.831 căn, trong đó hơn 3.600 căn hư hại một phần và 224 căn bị phá hủy hoàn toàn.

Philippines hiện phải đối mặt với khó khăn chồng chất khi hạ tầng vừa tạm phục hồi sau siêu bão Ragasa nay lại tiếp tục bị tàn phá bởi bão Bualoi, trong khi nền kinh tế phải gánh thêm cú sốc lớn từ giao thương và thị trường tài chính đình trệ.

Trung bình, Philippines hứng chịu 20 cơn bão và siêu bão mỗi năm. Các nhà khoa học cảnh báo bão đang ngày càng mạnh hơn khi thế giới nóng lên bởi tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.