Siêu bão Ragasa tàn phá Trung Quốc và Philippines, kinh tế thiệt hại lớn

Sau khi tăng tốc nhanh trên biển Philippines, bão Ragasa đã trở thành siêu bão khổng lồ với sức gió duy trì hơn 267 km/h.

Ngày 22/9, siêu bão Ragasa đang tiến thẳng vào miền Bắc Luzon (Philippines) với sức gió duy trì 205 km/h, giật tới 250 km/h, gây mưa lớn, sạt lở, mất điện diện rộng và triều cường nguy hiểm tại các vùng ven biển.

Philippines đã phát tín hiệu cảnh báo bão mạnh nhất cho quần đảo Babuyan, cảnh báo “điều kiện hủy diệt” và “rủi ro triều cường đe dọa tính mạng”.

Sau khi bão tiến gần tới miền Bắc Philippines, hơn 10.000 người đã được sơ tán ở miền Bắc và miền Trung Luzon. “Nhà cửa có thể xây lại, nhưng mạng sống mất đi thì không thể thay thế”, Bộ Nội vụ Philippines nhấn mạnh.

Những con sóng mạnh ở đảo Basco, tỉnh Batanes, phía bắc Philippines (Ảnh: SCMP).

Đoạn video từ đảo Camiguin cho thấy gió dữ và nước biển tràn vào khu dân cư. Hàng loạt trường học, cơ quan ở nhiều khu vực, kể cả thủ đô Manila, đã đóng cửa.

Các bệnh viện ở tỉnh Cagayan được đặt trong tình trạng cảnh báo cao. Cơ quan chức năng đồng thời phát cảnh báo lũ tại các vùng trũng khi bão Ragasa làm tăng cường mưa, nguy cơ gây lũ lụt nghiêm trọng.

Tổng công ty Lưới điện quốc gia Philippines cho biết 2 đường dây truyền tải chính ở phía bắc Luzon đã bị sập sau khi siêu bão Ragasa quét qua khu vực này, khiến một số khu vực thuộc tỉnh Cagayan và Abra bị cắt điện. Các quan chức cho biết công việc sửa chữa sẽ bắt đầu khi điều kiện an toàn trở lại.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã chỉ thị cho cơ quan ứng phó thảm họa phải trong tình trạng báo động cao và huy động tất cả các cơ quan chính phủ tham gia tránh bão.

Theo Xinhua, một vụ sạt lở đất đã vùi lấp 4 phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc ở tỉnh Benguet (Philippines) hôm 22/9 khi siêu bão Ragasa càn quét, khiến 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Chính quyền địa phương cho biết nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông 74 tuổi bị mắc kẹt trong xe. Ông tử vong trên đường đến bệnh viện ở thành phố Baguio. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện địa phương điều trị.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), chính quyền phát cảnh báo trên biển và đất liền, đồng thời đình chỉ nhiều dịch vụ phà. Cục Cảng biển Đài Loan cho biết 88 chuyến phà trên 13 tuyến đã bị hủy. Chính quyền khuyến cáo du khách không ra đảo trong thời gian bão, người đang ở đảo phải quay về ngay.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), ít nhất 6 người bị thương và hơn 7.000 người sơ tán, hơn 8.000 hộ dân bị mất điện.Khoảng 300 cư dân ở Hoa Liên đang trong diện sẵn sàng sơ tán vì nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở.

Người dân Hong Kong (Trung Quốc) đổ xô tích trữ nhu yếu phẩm trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ (Ảnh: Reuters).

Sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến ngừng toàn bộ chuyến bay chở khách trong 36 giờ từ tối 23/9 khi bão áp sát. Hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong cũng thông báo hãng dự kiến ​​sẽ hủy khoảng 500 chuyến bay bắt đầu từ 23/9 khi bão Ragasa tiến gần đến khu vực này. Hành khách được khuyến cáo kiểm tra thông tin cập nhật và đặt lại vé nếu cần thiết.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong cho biết vẫn mở cửa giao dịch sau khi cơ quan này thay đổi chính sách từ cuối năm ngoái để duy trì hoạt động bất kể thời tiết.

Theo AP, nhiều người dân Hong Kong (Trung Quốc) đổ xô đến các siêu thị mua hàng tích trữ trong ngày 22/9 và một số cửa hàng nói đã bán hết sạch chỉ trong 1 thời gian ngắn. Cảnh tương tự cũng xảy ra tại thành phố Thâm Quyến.

Giới chức Trung Quốc cũng đang chuẩn bị di dời 400.000 người khỏi các vùng trũng và ven biển Thâm Quyến - siêu đô thị với khoảng 17,5 triệu dân.