Bánh tráng không nhúng nước vào danh sách doanh nghiệp khoa học công nghệ

Tại Hội nghị gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh mới đây, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thị Hồng Nhung, cho biết Công ty TNHH Tân Nhiên – một startup bánh tráng không nhúng nước – được trao chứng nhận doanh nghiệp Khoa học Công nghệ. Kể từ lần đầu tiên tham gia từ năm 2023, đến nay tỉnh Tây Ninh có 26 doanh nghiệp được trao chứng nhận này.

Tân Nhiên là cơ ngơi khởi nghiệp của anh Đặng Khánh Duy sinh năm 1988. Từ kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực bột sắn (khoai mì) của gia đình, vợ chồng anh Duy quyết tâm khởi nghiệp với bánh tráng từ bột sắn, trong đó ứng dụng công nghệ và ra mắt sản phẩm “bánh tráng không nhúng nước”.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thị Hồng Nhung (Ảnh: BSA).

Năm 2018, vợ chồng anh Duy thành lập cơ sở bánh tráng Tân Nhiên, đến năm 2020 thì nâng cấp lên thành Công ty TNHH Tân Nhiên.

Anh Duy kể, từ những bữa ăn gia đình anh nhận ra điểm bất tiện của bánh tráng truyền thống: phải nhúng nước, dễ rách, thiếu vệ sinh. Và anh tự hỏi liệu có thể làm ra loại bánh tráng ăn liền, tiện lợi, nhưng vẫn giữ được hồn cốt đặc sản Tây Ninh hay không? Và ý tưởng ‘bánh tráng không nhúng nước’ ra đời, chỉ cần cuốn và ăn ngay, không cần thêm nước hay chờ đợi.

Ban đầu khi đưa sản phẩm ra thị trường, anh Duy nhận được không ít sự hoài nghi của khách hàng. Nhưng đến hiện tại, sản phẩm bánh tráng không nhúng nước đã được Tân Nhiên đã xuất khẩu đến hơn 8 quốc gia, bao gồm các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc, Canada, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia.

“Chúng tôi đã đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại để đảm bảo chất lượng đồng đều và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Hoa Kỳ”, anh Duy chia sẻ.

Ở thị trường nội địa, Tân Nhiên phân phối sản phẩm qua các kênh siêu thị và cửa hàng tiện lợi như Co.opmart, Bách Hóa Xanh, Satra, Centra retail,… và thương mại điện tử. Tân Nhiên cũng đưa sản phẩm vào các khách sạn, nhà hàng, quán ăn. Anh Duy cho biết, doanh thu nội địa mục tiêu tăng trưởng ổn định 10% mỗi năm.

Để thực hiện điều này, Công ty cho biết đã và đang đầu tư vào công nghệ sản xuất, cải thiện chuỗi cung ứng, và tăng cường đội ngũ bán hàng quốc tế.