VPBankS định hướng phát triển ngân hàng đầu tư hàng đầu

Lọt nhóm dẫn đầu cả ở môi giới, margin và trái phiếu vào năm 2030

Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa thông qua nghị quyết chiến lược phát triển trung hạn cho giai đoạn 2026-2030. Thay vì tập trung vào một vài mảng kinh doanh chủ chốt như các công ty chứng khoán trên thị trường, VPBankS đặt mục tiêu dẫn dắt ở cả dịch vụ môi giới, margin, cũng như phát triển những giải pháp chuyên sâu như trái phiếu, cổ phiếu, M&A…, xác lập vị thế ngân hàng đầu tư hàng đầu.

Cụ thể, tới năm 2030, VPBankS hướng đến thị phần môi giới chứng khoán đạt 10%, thị phần phái sinh là 20%, đồng thời chiếm 18,5% thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng và 15% thị phần cho vay ký quỹ (margin). Từ đây, công ty kỳ vọng đạt vị trí số 1 về cho vay margin, số 2 thị phần trên HoSE cũng như số 2 thị trường vốn nợ và vốn cổ phần vào năm 2030.

Mục tiêu kinh doanh của VPBankS giai đoạn 2025-2030 (Ảnh: VPBankS).

Thị phần hàng đầu ở nhiều mảng kinh doanh là minh chứng cho vị thế dẫn đầu ngành chứng khoán và đồng nghĩa với một tệp khách hàng rộng lớn, đa dạng, mang đến nguồn thu ổn định, thúc đẩy đà tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

VPBankS đã vạch những mục tiêu tài chính cụ thể. Theo đó, lợi nhuận và doanh thu dự kiến tăng trưởng kép khoảng 32%/năm, lần lượt đạt 29.051 tỷ đồng và 17.520 tỷ đồng vào năm 2030. Các chỉ số sinh lời được duy trì ở mức vượt trội bình quân ngành chứng khoán hiện nay, với ROE và ROA lần lượt đạt 19% và 6,5%.

Nền tảng vững chắc để vươn lên

Bước vào giai đoạn tăng trưởng 2025-2030, VPBankS được tiếp sức bởi hệ sinh thái mở rộng khác biệt, trải nghiệm liền mạch, sản phẩm ưu đãi cùng tiềm năng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hệ sinh thái của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã VPB) gồm những mảnh ghép như ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm, ngân hàng số, fintech, cho thấy lợi thế hiếm có công ty chứng khoán nào trên thị trường sở hữu.

Tại Việt Nam, hiện mới chỉ có hơn 10 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương 10% dân số. Việc nằm trong hệ sinh thái hơn 30 triệu khách hàng mang lại cho VPBankS lợi thế trong tìm kiếm khách hàng ở nhiều phân khúc, mở rộng thị phần và khai thác bán chéo sản phẩm.

Chi phí vốn thấp từ hệ sinh thái VPBank, thị trường tiền tệ và nguồn vốn quốc tế thông qua hợp tác với Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) giúp VPBankS có khả năng định giá sản phẩm margin cạnh tranh và vươn lên vị trí top 4 thị phần tính đến cuối tháng 6/2025.

VPBankS đang sở hữu lợi thế khi dư địa margin còn tới 18.600 tỷ đồng. Đồng thời, nguồn vốn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng từ thương vụ IPO sắp tới sẽ củng cố thêm năng lực tài chính, giúp công ty mở rộng hạn mức cho vay, thêm sản phẩm cạnh tranh.

Trải nghiệm khách hàng liền mạch cũng được VPBankS đề cao. Với kinh nghiệm chuyển đổi số từ ngân hàng mẹ cùng đội ngũ hơn 200 nhân sự công nghệ thông tin, VPBankS đã xây dựng một hệ thống giao dịch hiện đại, bảo mật, nổi bật là nền tảng NEO Invest, được kết nối liền mạch với VPBank NEO.

VPBankS tiên phong ứng dụng các công nghệ hiện đại, cho ra mắt trợ lý AI StockGuru cũng như triển khai nhiều chương trình, báo cáo phân tích chất lượng nhằm hỗ trợ nhà đầu tư.

Chỉ sau khoảng 3 năm hoạt động, số lượng tài khoản quản lý đã tăng lên 660.000 tài khoản vào cuối tháng 6/2025 và dự kiến chạm mốc 1 triệu vào cuối năm nay.

Mới đây, VPBankS đã thông qua quyết định thành lập chi nhánh ở TPHCM tại tầng 3 và tầng 4, tòa nhà Riverfront Financial Centre, số 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược đưa dịch vụ chứng khoán hiện đại đến gần hơn với khách hàng.

Mảng trái phiếu doanh nghiệp của VPBankS được thúc đẩy bởi một thị trường đầy tiềm năng. Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam vẫn phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng với tỷ lệ lên tới 136% GDP, trong khi quy mô thị trường trái phiếu mới chỉ 11% GDP. Theo mục tiêu của Chính phủ, con số này dự kiến đạt 25% GDP vào năm 2030.

Trong bối cảnh trên, nguồn lực tài chính dồi dào giúp VPBankS có thể tham gia các thương vụ trái phiếu lớn. Mạng lưới khách hàng từ VPBank, bao gồm hơn 160.000 doanh nghiệp SME cũng như 634.000 khách hàng ưu tiên (Diamond), 2.000 khách hàng có giá trị tài sản lớn (Private Banking), tạo lợi thế khác biệt trong hoạt động phát hành và phân phối.

Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán là điểm tựa để VPBankS nắm cơ hội, mở rộng vị thế.