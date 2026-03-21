Bạc thỏi rớt giá mạnh, bốc hơi 30 triệu đồng sau một tháng

Giá bạc trong nước ngày 21/3 tiếp tục lao dốc tại hầu hết các thương hiệu, kéo dài chuỗi giảm sâu trong nhiều phiên liên tiếp.

Ở phân khúc bạc miếng, giá giao dịch phổ biến quanh mức 2,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,6 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm khoảng 246.000-253.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Đối với bạc thỏi, mức giảm còn mạnh hơn khi giá lùi về khoảng 67-70 triệu đồng/kg, “bốc hơi” gần 7 triệu đồng/kg chỉ sau một phiên giao dịch.

Đáng chú ý, so với thời điểm ngày Thần Tài, giá bạc đã giảm tới 30 triệu đồng/kg, từ vùng xấp xỉ 100 triệu đồng/kg xuống mức hiện tại chỉ sau khoảng một tháng.

Đà giảm của bạc trong nước diễn ra cùng chiều với thị trường thế giới. Hiện giá bạc giao ngay ở mức 67,69 USD/ounce, giảm gần 6,9% so với phiên trước.

Trên thị trường kỳ hạn, hợp đồng tương lai bạc giao dịch quanh 69,66 USD/ounce, giảm khoảng 2,18% trong ngày. Giá bạc đã đi xuống liên tiếp ba tuần kể từ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. Diễn biến này chịu tác động từ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD phục hồi, cùng với việc nhà đầu tư bán tài sản để bù đắp thua lỗ.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), căng thẳng tại Trung Đông đang ảnh hưởng ngày càng rõ đến định hướng chính sách tiền tệ toàn cầu, khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát.

Trong ngắn hạn, khi rủi ro địa chính trị leo thang và có nguy cơ lan rộng, thị trường đang chuyển trọng tâm từ nhu cầu trú ẩn sang các rủi ro vĩ mô mang tính hệ thống. Lo ngại về việc duy trì mặt bằng lãi suất cao, triển vọng tăng trưởng suy yếu và nhu cầu sản xuất công nghiệp chững lại đã làm lu mờ vai trò phòng thủ của bạc, qua đó gia tăng áp lực giảm giá.

Về dài hạn, so với vàng, bạc có tính chất công nghiệp rõ nét hơn, được sử dụng rộng rãi trong thiết bị điện tử, xe điện và tấm pin năng lượng mặt trời. Tháng trước, Viện Bạc dự báo thị trường sẽ tiếp tục thâm hụt cấu trúc năm thứ sáu liên tiếp (cầu vượt cung), dù nhu cầu công nghiệp có thể giảm 2% và đầu tư vật chất dự kiến tăng 20% vào năm 2026.