Bà nội trợ choáng váng vì rau đắt như thịt, dè sẻn từng bữa chờ qua bão giá

Cà chua, thì là "tăng theo giá vàng"

Chưa năm nào bà Nguyễn Hiền, chủ một cửa hàng máy tính ở Hà Nội, chứng kiến cà chua có mặt trong nhóm “rau cao cấp” như năm nay. Giá 60.000-70.000 đồng/kg tại các chợ vùng ven khiến bà không khỏi thắc mắc: “Cà chua năm nay tăng theo giá vàng hay sao?”.

Để món ăn có màu sắc bắt mắt, không mất đi hương vị quen thuộc, người phụ nữ này dè xẻn nấu một quả một bữa, tương đương khoảng 5.000 đồng, thay vì đậm màu như trước.

Trái cà chua 5.000 đồng (Ảnh: NVCC).

Trường hợp của bà Hiền không phải cá biệt trong bối cảnh các loại rau củ tăng chóng mặt trong thời gian qua. Thậm chí, khi thấy cà chua lên giá chóng mặt, một bà nội trợ còn thừa nhận đã đứng tần ngần trước sạp rau, cuối cùng quyết định dùng tương cà để thay thế.

Nhiều người tiêu dùng ví von giá rau đắt ngang thịt, cá, nhất là các loại rau gia vị. Một số khu vực chợ tại TPHCM, rau thì là đang được bán với giá 120.000 đồng/kg, hành lá 100.000 đồng/kg, húng xoăn 60.000 đồng/kg... Các loại bầu, bí cũng gấp 2-3 lần bình thường, ở mức 50.000-60.000 đồng/kg. Nếu nấu bát canh với 4 quả cà chua, số tiền bỏ ra tương đương miếng thịt.

Áp lực tăng giá không chỉ diễn ra ở phía người tiêu dùng. Ông P.L, chủ một nhà vườn rau sạch ở Đà Lạt, bày tỏ giá rau ngoài chợ cao không phải do tiểu thương đẩy giá mà do rau hư hỏng, năng suất giảm chỉ còn 20-30% so với thông thường vì mưa bão.

Thời tiết khắc nghiệt, gần như ngày nào cũng mưa trong mấy tháng liền, khiến người đàn ông có 20 năm gắn bó với nghề trồng rau lúng túng, thậm chí phải đối mặt với tình trạng không còn rau bán trong 2 tuần tới.

Bà Thảo Trần (Tân Bình, TPHCM), người có nhiều năm bán rau và các loại trái cây, cho hay mùa mưa bão nên rau củ từ các vườn chuyển lên đến thành phố thường bị hư hao nhiều. Lắm lúc, 1kg rau từ vườn đến cửa hàng chỉ còn 7 lạng, nhân công còn phải tốn thêm công nhặt bỏ những phần hư hỏng. Chi phí vận chuyển cũng tăng lên.

Săn tìm rau từ các hội nhóm

Giá rau củ quả "nhảy múa", nhiều loại thậm chí gấp đôi, gấp ba so với thời điểm trước, gây áp lực buộc người tiêu dùng phải thay đổi thói quen, tìm kiếm các nguồn mới có giá rẻ hơn để đảm bảo bữa ăn gia đình.

Nếu như trước đây, mỗi bữa nhà ông Trần Thành (phường Phước Long B) ưu tiên 2 mớ rau xanh hoặc 2 quả bầu, bí thì nay, số lượng cắt giảm một nửa.

Không thể cắt giảm rau xanh tuyệt đối, gia đình bà Thanh (gần chợ Bà Chiểu, phường Tân Định, TPHCM) lại chọn giải pháp "có gì nấu đó" để giảm chi phí. Thay vì nấu tô canh phải có đầy đủ cà chua, bà chọn lược bỏ. Nếu trước đây gia đình thích ăn cá, nấu kèm thì là, hành lá thì nay bà lựa chọn ưu tiên các loại thịt luộc, thịt hấp, bỏ hoàn toàn những món rau gia vị.

Mỗi bó rau, bà chia làm 2 bữa, ưu tiên cắt nhỏ, nấu canh để tạo cảm giác không quá chênh lệch về số lượng. Gia đình bà cũng động viên nhau cùng cố gắng vượt qua giai đoạn tăng giá này, bổ sung thêm trái cây để cân bằng dinh dưỡng.

Ngoài ra, nhiều người nội trợ cũng tận dụng các nguồn rau củ từ các hội, nhóm thân quen để duy trì bữa ăn hàng ngày cho gia đình, tránh các xáo trộn.

Bà Như Lan, cư dân một chung cư ở phường An Khánh, TPHCM, nói nhóm buôn bán đồ quê ở chung cư bà hoạt động khá hiệu quả. Một số cư dân lấy rau củ từ các vườn dưới quê mang lên bán, vẫn giữ giá bình ổn như bầu, bí 25.000 đồng/kg, các loại rau cải 30.000 đồng/kg...

Nhờ những "đội nhóm" như thế, những người như bà Lan vẫn có nguồn rau giá cả phải chăng, không phải tính toán cắt giảm, thêm bớt khi đi chợ hàng ngày.