Bà Nguyễn Thanh Phượng nói về cơ hội của các công ty chứng khoán

Chiều nay (30/3), Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Trao đổi với cổ đông, bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - nói trong bối cảnh điều hành vĩ mô hiện nay, mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô sẽ gắn liền với việc giảm áp lực vốn cho hệ thống ngân hàng thương mại.

Theo bà, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng. Do đó việc phát triển thị trường vốn nhằm tạo kênh huy động trung và dài hạn cho doanh nghiệp, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng là ưu tiên quan trọng để tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt cũng như ổn định kinh tế vĩ mô về trung và dài hạn.

Nhiều nỗ lực từ cơ quan điều hành như nâng hạng thị trường, xây dựng trung tâm tài chính, hoàn thiện chính sách thuế cho nhà đầu tư nước ngoài hay phát triển sàn giao dịch cho doanh nghiệp công nghệ… đều hướng tới mục tiêu tăng sức cạnh tranh. Tất cả giải pháp này đều nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là dòng vốn gián tiếp vào thị trường chứng khoán.

Bà Phượng đánh giá đây cũng chính là cơ hội để các công ty chứng khoán mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Nói về triển vọng năm nay, bà Tôn Minh Phương - Tổng giám đốc Vietcap - cho biết doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng dựa trên một số giả định chính như sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán, kết hợp với làn sóng doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu mở rộng sang nhiều lĩnh vực.

Lợi nhuận của khối doanh nghiệp niêm yết được dự đoán tích cực, thị trường chứng khoán Việt sẽ có xu hướng tăng trưởng. Trên cơ sở đó, công ty đặt kế hoạch doanh thu 6.525 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.300 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 41% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 5-12%, dự kiến ủy quyền cho HĐQT quyết định. Quý đầu năm, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp ước đạt 400 tỷ đồng.

Ở phần hỏi đáp, cổ đông đặt vấn đề về kế hoạch tham gia thị trường tài sản số của công ty, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cùng ngành "chạy đua". Ông Đinh Quang Hoàn - Phó chủ tịch thường trực - nói trong giai đoạn hiện nay, công ty sẽ không tham gia vì quy mô vốn và yêu cầu lớn. Trong khoảng 3 năm tới, doanh nghiệp cũng chưa có kế hoạch tham gia.

Một vấn đề khác mà cổ đông quan tâm là xung đột Trung Đông có ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của Vietcap hay không. Tổng giám đốc công ty cho biết ban lãnh đạo vẫn đang theo dõi tình hình và chưa có điều chỉnh kế hoạch ở thời điểm hiện tại. Dự báo giá dầu năm nay có ảnh hưởng nhưng lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng tác động không làm chỉ tiêu lạm phát vượt quá biên độ 4,5%. Chính sách tiền tệ năm nay vẫn định hướng linh hoạt. Do đó, công ty vẫn đang giữ nguyên kế hoạch kinh doanh.