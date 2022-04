Án phạt 1,5 tỷ đồng với ông Trịnh Văn Quyết bị vô hiệu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố thông tin cho biết, trong ngày 5/4, cơ quan này đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-HB hủy bỏ Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC (Quyết định 34) ngày 18/1 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết.

UBCKNN cho biết, việc hủy bỏ Quyết định số 34 do ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết.

Ông Trịnh Văn Quyết đã bị khởi tố bị can và bị bắt tạm giam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo UBCKNN, Cơ quan cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBCKNN hủy bỏ Quyết định số 34 ngày 18/1 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết căn cứ theo Điều 4 Bộ Luật Hình sự năm 2015; Điều 5, Điều 168 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, khoản 3 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính; điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trước đó, theo Quyết định 34, ông Trịnh Văn Quyết đã bị xử phạt hành chính với số tiền 1,5 tỷ đồng và bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng.

Như vậy, với Quyết định số 34 bị hủy bỏ thì các "án phạt" hành chính với ông Quyết như đã đề cập ở trên đã chính thức bị vô hiệu hóa.